Байден підштовхує Ізраїль знизити інтенсивність бойових дій у Газі, — NYT

Журналісти пишуть, що в керівництві США вважають захист палестинського цивільного населення в секторі моральним обов'язком і стратегічним імперативом Ізраїлю.

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Президент США Джо Байден та його головні помічники останніми днями підштовхують Ізраїль змінити свою тактику бойових дій у секторі Гази, водночас пропонуючи надійну громадську підтримку. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на свої джерела.

Хоча офіційно США продовжують говорити, що тільки Ізраїль обирає строки і формат своєї військової операції, непублічно американські чиновники просять ізраїльтян, щоб ті знизили кількість обстрілів анклаву в середині січня 2024 року. За інформацією NYT, саме з таким посилом до Ізраїлю приїжджав міністр оборони США Ллойд Остін.

Замість "високоінтенсивної" фази війни, Ізраїлю пропонується виконувати більш цілеспрямовані, засновані на розвідці місії з пошуку і знищення лідерів ХАМАС, руйнування тунелів та іншої інфраструктури бойовиків і порятунку заручників. Вашингтон вважає, що тоді "Ізраїль опиниться в меншій безпеці, якщо його бойові операції перетворять дедалі більше палестинців на прихильників ХАМАСу".

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Наступна фаза війни в Ізраїлі

На зустрічі з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Йоавом Галлантом та іншими ізраїльськими чиновниками Остін детально обговорив, яким чином ізраїльські сили перейдуть до наступної фази війни, що, на думку американських чиновників, знизить ризик для цивільного населення.

Водночас, виступаючи перед журналістами, Остін назвав сприяння Ізраїлю з боку США "непохитним" і підтримав кампанію ЦАХАЛ зі знищення спроможності ХАМАС, що контролює сектор Гази, вести військові операції в складній міській місцевості.

"Ізраїль має повне право захищати себе. Однак захист палестинського цивільного населення в Газі є одночасно моральним обов'язком і стратегічним імперативом Ізраїлю", — уточнив Остін.

Він підкреслив, що кожна велика військова кампанія має етапи, і найскладніша частина — це щоб під час переходу від одного етапу до іншого було враховано всі нюанси.

"Це вимагає детального і дуже продуманого планування", — зауважив міністр оборони США.

І додав, що ізраїльські військові мають бути максимально точними і дисциплінованими, демонтуючи ХАМАС та його інфраструктуру.

За інформацією NYT, Остін добре знайомий із болісними уроками, які американські збройні сили винесли за останні два десятиліття, коли вони перейшли від великих наземних війн в Іраку й Афганістані до цілеспрямованіших операцій.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Галлант зазначив, що ізраїльські офіційні особи серйозно ставляться до заклопотаності Америки і розуміють, чому переважна більшість населення Гази була змушена залишити місто. За його словами, пише видання, усім відомо, що бойовики ХАМАСу використовували живі щити як захист. Тому поки що невідомо, коли можливо буде дозволити жителям Гази повертатися до своїх домівок.

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Нагадаємо, 27 листопада, американський підприємець Ілон Маск здійснив візит до Ізраїлю. Однією з цілей поїздки була спроба Маска відновити свою репутацію в єврейських громадах після того, як його звинуватили в серії антисемітських заяв.