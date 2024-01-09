Мощный взрыв прогремел в известном отеле США: пострадали более 20 человек (фото)

По предварительным данным, причиной мощного взрыва является утечка газа в здании. Один человек после инцидента находится в критическом состоянии.

В техасском городе Форт-Уэрт в отеле Sandman Signature произошел взрыв. Пострадали 21 человек. Об этом сообщил телеканал NBC.

По данным источника, после ЧП на асфальт упало множество обломков.

Пожарная служба Форт-Уэрта ведет расследование взрыва и заявила, что, хотя они еще не подтвердили причину взрыва, в здании продолжаются строительные работы и что взрыв, вероятно, был вызван утечкой газа.

Как заявили журналисты, изначально было зафиксировано 11 раненых, а спустя время — 21. Кроме того, был найден один человек, который считался пропавшим без вести.

"20 людям была оказана помощь на месте или они были доставлены в районные больницы. Один человек находился в критическом состоянии, четверо — в тяжелом состоянии и 14 — в критическом", — говорится в сообщении.

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Напомним, что 8 ноября в США, в штате Техас, раздался взрыв на химическом заводе в Шепарде. После этого начался сильный пожар.

А 22 ноября на пограничном пункте пропуска между США и Канадой взорвался автомобиль.