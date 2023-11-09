В США прогремел взрыв на химическом заводе: граждан призвали не выходить на улицу (фото, видео)

Чиновники округа Сан-Хасинто также призвали местных жителей отключить системы отопления, вентиляции и кондиционирования.

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8 ноября в США, в штате Техас, раздался взрыв на химическом заводе в Шепарде. После этого начался сильный пожар. Об этом сообщает NBC News.

Взрыв произошел в среду утром на предприятии Sound Resource Solutions, производящем растворители для удаления клея и краски.

Джефф Харфилд, президент Sound Resource Solutions, заявил, что один сотрудник получил ожоги и находится в больнице. На заводе работают почти 40 человек, и что все, кроме пострадавшего, находятся дома и в безопасности.

"Службы экстренного реагирования проделали потрясающую работу. Они были очень осторожны. Они позаботились о том, чтобы все были в безопасности", — сказал он.

Местные власти эвакуировали частную школу, было объявлено предупреждение о необходимости укрыться на месте в радиусе 5 миль. К 10:30 утра по местному времени этот радиус сократился до 1 мили.

В 13:00 по местному времени официальные лица заявили, что пожар удалось локализовать, мониторинг воздуха продолжается и что никаких химических веществ обнаружено не было.

Шоссе 59 было перекрыто из-за взрыва, а местных жителей призвали использовать альтернативные маршруты.

В управлении по чрезвычайным ситуациям заявили, что шлейф дыма от взрыва направлялся в сторону района Ливингстона и посоветовали местным жителям укрыться на месте и "немедленно" отключить системы отопления, вентиляции и кондиционирования в домах и на предприятиях.

Управление по чрезвычайным ситуациям округа сообщило, что на заводе содержатся химические вещества, которые, как известно, вызывают "острую токсичность, канцерогенность и репродуктивную токсичность. Они могут вызвать серьезное повреждение или раздражение глаз, кожи. Представляют опасность при аспирации и токсичность для органов".

Напомним, 8 ноября в Бурятии загорелся горно-обогатительный комбинат. По словам глава республики Алексея Цыденова, на месте пожара работала спецтехника и личный состав. Комбинат связан с бизнесменом Владиславом Свибловым, компании которого играют ведущую роль в золотодобывающей отрасли РФ.