Чиновники округу Сан-Хасінто також закликали місцевих жителів відключити системи опалення, вентиляції та кондиціонування.

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8 листопада в США у штаті Техас пролунав вибух на хімічному заводі в Шепарді. Після цього почалася сильна пожежа. Про це повідомляє NBC News.

Вибух стався в середу вранці на підприємстві Sound Resource Solutions, що виробляє розчинники для видалення клею та фарби.

Джефф Гарфілд, президент Sound Resource Solutions, заявив, що один співробітник отримав опіки та перебуває в лікарні. На заводі працюють майже 40 осіб, і всі, крім постраждалого, перебувають удома та в безпеці.

"Служби екстреного реагування виконали приголомшливу роботу. Вони були дуже обережні. Вони подбали про те, щоб усі були в безпеці", — сказав він.

Місцева влада евакуювала приватну школу, було оголошено попередження про необхідність сховатися на місці в радіусі 5 миль. До 10:30 ранку за місцевим часом цей радіус скоротився до 1 милі.

О 13:00 за місцевим часом офіційні особи заявили, що пожежу вдалося локалізувати, моніторинг повітря триває та що жодних хімічних речовин виявлено не було.

Шосе 59 було перекрито через вибух, а місцевих жителів закликали використовувати альтернативні маршрути.

В управлінні з надзвичайних ситуацій заявили, що шлейф диму від вибуху прямував у бік району Лівінгстона, і порадили місцевим жителям сховатися на місці та "негайно" відключити системи опалення, вентиляції та кондиціонування в будинках і на підприємствах.

Управління з надзвичайних ситуацій округу повідомило, що на заводі містяться хімічні речовини, які, як відомо, викликають "гостру токсичність, канцерогенність і репродуктивну токсичність. Вони можуть викликати серйозне пошкодження або подразнення очей, шкіри. Становлять небезпеку при аспірації і токсичність для органів".

Нагадаємо, 8 листопада в Бурятії загорівся гірничо-збагачувальний комбінат. За словами глави республіки Олексія Циденова, на місці пожежі працювала спецтехніка та особовий склад. Комбінат пов'язаний із бізнесменом Владиславом Свибловим, компанії якого відіграють провідну роль у золотодобувній галузі РФ.