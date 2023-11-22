Попытка теракта: над Ниагарским водопадом между США и Канадой произошел взрыв (фото, видео)

По данным журналистов, в автомобиле, который проезжал по Радужному мосту, находилась взрывчатка.

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В среду, 22 ноября, на пограничном пункте пропуска между США и Канадой взорвался автомобиль. Об этом сообщает ABC News.

Взрыв произошел на Радужном мосту, который соединяет две страны и проходит над Ниагарским водопадом. Был ли кто-то в момент взрыва в автомобиле и есть ли пострадавшие, не уточняется.

По данным источника, в мэрии города Ниагара-Фолс отметили, что машина ехала из Канады в США. Офис ФБР в Буффало (город в штате Нью-Йорк) заявил, что проводит расследование произошедшего.

Генеральный директор Управления общественных мостов Буффало и Форт-Эри Рон Риенас сообщил ABC News, что все четыре канадско-американских моста через реку Ниагара были закрыты из "соображений предосторожности".

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул рассказала, что едет в Буффало на встречу с правоохранительными органами и службами экстренной помощи.

"По моему указанию полиция штата Нью-Йорк активно работает с Объединенной оперативной группой ФБР по борьбе с терроризмом, чтобы контролировать все пункты въезда в Нью-Йорк", — написала она в соцсети X.

Источники Fox News сообщили, что в автомобиле находилась взрывчатка и это была "попытка теракта". По данным источника, двое находившихся в машине человек мертвы. Пограничник получил ранения. Автомобиль ехал из США в Канаду и пытался подъехать к зданию пограничной службы.

ФБР расследует дело как попытку теракта.

На мосту над Ниагарским водопадом произошел взрыв

Напомним, что 8 ноября в США, в штате Техас, раздался взрыв на химическом заводе в Шепарде. После этого начался сильный пожар.