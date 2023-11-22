Спроба теракту: над Ніагарським водоспадом між США та Канадою стався вибух (фото, відео)

За даними журналістів, в автомобілі, який проїжджав по Райдужному мосту, була вибухівка.

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У середу, 22 листопада, на прикордонному пункті пропуску між США і Канадою вибухнув автомобіль. Про це повідомляє ABC News.

Вибух стався на Райдужному мосту, який з'єднує дві країни і проходить над Ніагарським водоспадом. Чи був хтось у момент вибуху в автомобілі і чи є постраждалі, не уточнюється.

За даними джерела, у мерії міста Ніагара-Фолс зазначили, що машина їхала з Канади до США. Офіс ФБР у Буффало (місто у штаті Нью-Йорк) заявив, що проводить розслідування події.

Генеральний директор Управління громадських мостів Буффало і Форт-Ері Рон Рієнас повідомив ABC News, що всі чотири канадсько-американські мости через річку Ніагара закрили з "запобіжних міркувань".

Губернаторка Нью-Йорка Кеті Гоукул розповіла, що їде в Буффало на зустріч із правоохоронними органами та службами екстреної допомоги.

"За моєю вказівкою поліція штату Нью-Йорк активно працює з Об'єднаною оперативною групою ФБР із боротьби з тероризмом, щоб контролювати всі пункти в'їзду до Нью-Йорка", — написала вона в соцмережі X.

Джерела Fox News повідомили, що в автомобілі була вибухівка і це була "спроба теракту". За даними джерела, двоє людей, які перебували в машині, мертві. Прикордонник дістав поранення. Автомобіль їхав зі США в Канаду і намагався під'їхати до будівлі прикордонної служби.

ФБР розслідує справу як спробу теракту.

На мосту над Ніагарським водоспадом стався вибух

Нагадаємо, що 8 листопада у США, у штаті Техас, пролунав вибух на хімічному заводі в Шепарді. Після цього почалася сильна пожежа.