В российском Орле произошел "прилет" по нефтебазе: губернатор сообщил о двух БпЛА (фото)

Представитель власти призвал горожан обращаться за помощью в государственные службы, однако о пострадавших не сообщил.

В российском городе Орел дроны атаковали объект топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщил губернатор Андрей Кличков, пишут ТАСС в Telegram, а также медиа SHOT.

Губернатор Орловской области утверждает, что пожар, возникший в результате атаки двух беспилотников, локализован.

"Два беспилотных летательных аппарата упали на объект топливно-энергетического комплекса в Орле, возгорание локализовано", — сообщил Кличков.

В российском городе Орел дроны атаковали нефтебазу Фото: t.me/shot_shot

По его словам, на месте происшествия работают экстренные службы, ситуация находится под контролем. Пострадавших нет. Он попросил жителей города соблюдать бдительность и при необходимости обращаться в оперативные службы.

В то же время российское медиа BAZA со ссылкой на собственные источники сообщает, что в результате падения второго беспилотника пострадали три человека. У них осколочные ранения.

Также там предоставляют адрес атакованного объекта — это территория нефтебазы "Орелнефтепродукт", что на улице Семинарской в Орле.

Это уже третья атака беспилотников на эту нефтебазу. Ранее объект попал под обстрел 16 ноября 2022 года и 17 сентября 2023-го.

Напомним, 8 января на территории Белгорода и Белгородского района в очередной раз была объявлена воздушная тревога. Там раздавались взрывы. Российский чиновник призвал гражданских укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, уборная, кладовка). Тех, кто находится на улице, он попросил спустится в укрытие или другое безопасное место.

Напомним, 7 января украинские разведчики подбили в районе Белгорода два ЗРК "Панцирь-С1" стоимостью $15 млн. Благодаря удару россияне потеряли "защитный панцирь". Спецоперацию разведки Минобороны осуществили 6 января 2024 года.