В стране чрезвычайное положение: в Эквадоре бандиты захватили телестудию в прямом эфире (видео)

По словам журналистов, в Эквадоре введено 60-дневное чрезвычайное положение. Президент Даниэль Нобоа подписал указ, объявляющий в стране внутренний вооруженный конфликт.

В Эквадоре вооруженные люди захватили телестанцию TC в городе Гуаякиль во время прямого эфира. Об этом пишет BBC News.

По словам журналистов, персонал был вынужден лечь на пол, прежде чем прямая трансляция прекратилась. Позже было замечено, что люди в капюшонах выходили из студии TC. Через 30 минут после первого появления боевиков на место приехала полиция из Кито и Гуаякиле.

Эквадор на карте Фото: Google Maps

Как сообщили правоохранители, сотрудники были эвакуированы из студии. Позже появились сообщения о том, что несколько подозреваемых были арестованы.

Издание отметило, что еще в понедельник в Эквадоре введено 60-дневное чрезвычайное положение. Так, это произошло после того, как осужденный лидер преступной группировки "Лос Чонерос" Адольфо Масиас Вильямар (его также называют "Фито) исчез из своей тюремной камеры. Также из другой тюрьмы сбежали 40 заключенных, в том числе еще один наркобарон.

Сообщается, что президент Даниэль Нобоа подписал указ, объявляющий в стране внутренний вооруженный конфликт. Он перечислил несколько организованных преступных группировок и назвал их "террористическими организациями". С момента объявления чрезвычайного положения членами банды были похищены как минимум семь полицейских.

Кроме того, в Университете Гуаякиля заявили, что вся академическая и административная деятельность была приостановлена ​​из-за социальных волнений по всей стране.

"На данном этапе неясно, связан ли штурм телестанции с побегом из тюрьмы, но это пример ухудшения ситуации с безопасностью в стране", — отметили журналисты.

Как ранее сообщали журналисты, 44-летний "Фито" был проинформирован о том, что его собираются перевести из тюрьмы La Regional. Предполагается, что он скрылся всего за несколько часов до запланированного перевода. Группировка "Лос Чернас" занимается заказными убийствами, вымогательством и торговлей наркотиками по всей стране. "Фито" взял на себя руководство бандой после того, как ее предыдущий босс Хорхе Луис Самбрано был убит в 2020 году.

Издание пишет, что сейчас ведутся поиски троих полицейских, которые были схвачены при исполнении служебных обязанностей в городе Мачала. Также поступали сообщения о нескольких взрывах в городе Куэнка.

Напомним, что 33-летнюю женщину в Иране приговорили к 74 ударам плетью. По словам журналистов, даже после жестокого избиения Роя Хешмати отказалась носить хиджаб, переданный официальными лицами.