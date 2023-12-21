В Эквадоре обнаружены два новых вида тарантулов, и они этому не рады: в чем причина (фото)

Хотя названия этих пауков могут показаться забавными, они также отражают серьезную угрозу этим видам.

Related video

В Эквадоре (Южная Америка) ученые обнаружили два новых вида тарантулов, но они, похоже, не очень рады этому событию. Им дали названия, которые отражают характер пауков, а также проблемы сохранения, с которыми сталкиваются эти виды. Результаты нового открытия были опубликованы в издании ZooKeys, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Первый вид тарантулов получил название Psalmopoeus Chronicarachne, которое происходит от греческих слов, означающих "время" и "паук". К сожалению, это название несет в себе ощущение срочности, поскольку ученые считают, что этому виду серьезно угрожают методы добычи полезных ископаемых и ведения сельского хозяйства в его среде обитания.

Важно

Смертельно опасное покрытие тела ядовитых пауков: почему тарантулы такие волосатые (фото)

По словам ученых, это название отражает тот факт, что время существования этих пауков может быть сочтено в результате воздействия деятельности человека. Это название отражает обеспокоенность по поводу сохранения и распространенности пауков в естественной среде обитания.

Второй вид тарантулов получил название Psalmopoeus satanas, причем вторая часть названия отражает особый, не очень приятный характер пауков, говорят ученые.Этот вид сталкивается с теми же угрозами, что и первый, с проблемами потери среды обитания из-за урбанизации и сельского хозяйства.

Psalmopoeus satanas (слева) и Psalmopoeus Chronicarachne (справа) находятся под угрозой исчезновения из-за потери среды обитания Фото: IFLS

Ученые говорят, что очень важно учитывать потенциальную потерю этих двух видов тарантулов, а также экологические последствия, которые могут возникнуть в результате их исчезновения. Эти виды могут играть важную роль в местных экосистемах.

Два вида пауков были признаны новыми на основании морфологии или внешнего вида специализированных органов размножения. Новые виды также были обнаружены в других районах по сравнению с известными видами тарантулов.

Пока что ученые не могут точно сказать, какая численность этих пауков сохранилась в дикой природе. Кроме угроз, связанных с потерей среды обитания, ученые также обеспокоены проблемой незаконной торговли животными дикой природы, которая существует уже более 30 лет в Эквадоре.

Ученые считают, что необходимо приложить максимум усилий для сохранения среды обитания этих тарантулов, которые могут вскоре вовсе исчезнуть.

Как уже писал Фокус, на Земле появился новый вид минералов – пластиковые камни и их можно найти уже по всему миру. Исследователи говорят, что это очень тревожный сигнал для здоровья планеты в целом.

Также Фокус писал о том, что ученые нашли причину массового вымирания на Земле 500 млн лет назад. Ученые обнаружили причину исчезновения почти 50% морских существ на Земле.