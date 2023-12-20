На Земле появился новый вид минералов – пластиковые камни: их можно найти уже по всему миру

Исследователи говорят, что это очень тревожный сигнал для здоровья планеты в целом.

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Ученые нашли новый вид камней, которые содержали пластик, на всех пяти обитаемых континентах Земли. Эксперты говорят, что это шокирующий признак распространения загрязнения пластиком в природе, пишет Futurism.

В исследовании, опубликованном в журнале Environmental Science & Technology, камни с включением пластиковых полимеров, были обнаружены как вдоль береговой линии, так и внутри 11 стран по всему миру.

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"Наше исследование стало первым, в котором сообщалось об открытии пластиковых камней во внутренних регионах, и первым, где сообщалось о химической связи между пластиком и камнем", — рассказал соавтор исследования, доцент кафедры окружающей среды в Университете Цинхуа в Китае Дэйи Хоу.

Впервые наука столкнулась с пластиковыми камнями на пляже на Гавайях пости 10 лет назад.

"Тогда это был расплавленный пластик, к которому прилипли песчинки, камни, кораллы, ракушки и древесный мусор внутри разожженного костра на пляже Камило, Гавайи, США. С тех пор такие находки часто можно встретить на пляжах как остров, так и материковом побережье", — объясняет Хоу.

Он предполагает, что пластиковые камни появляются не только в результате сжигания мусора в костре, но и могут быть результатом движения волн, которые разбиваются о "приливные камни". В результате этот океанский пластик в буквальном смысле прилипает к поверхности камней.

Также ученые предполагают, что химическое связывание могло стать возможным благодаря солнечному облучение, которое окислило пластик.

В глобальном масштабе имеющийся пластик может снизить микробное разнообразие и выделять микроплатик, который попадает в тела человека и животных.

"Пластиковые камни представляют собой непосредственную угрозу устойчивости систем в океане, синей экономике и здоровью человека", — подытожили ученые.

Напомним, ученые создали новый пластик, изготовленный не из сырой нефти. Предполагается, что он сможет заменить материал, из которого производится большая часть одноразовой посуды и упаковок для еды на вынос.