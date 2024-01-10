Побег наркобарона Фито: власти Перу объявили чрезвычайное положение на границе с Эквадором

Министр внутренних дел Перу Виктор Торрес Фалькон направил на границу с Эквадором контингент Управления специальных операций.

Премьер-министр Перу Альберто Отарола в среду, 10 января, объявил о чрезвычайном положении на границе с Эквадором, где накануне произошли чрезвычайные события. Об этом премьер сообщил на собственной странице в соцсети Х.

По словам Отаролы, полиция Перу усилит меры безопасности в приграничной зоне с соседней страной, а на всей северной границе Перу будет объявлено чрезвычайное положение.

Глава МВД Перу Виктор Торрес Фалькон приказал усилить контроль на границе с Эквадором, направив туда "контингент Управления специальных операций (Diroes) полиции Перу для усиления мер безопасности на границе с Эквадором".

Правительство осудило насилие в соседней стране и выразило поддержку ее президенту Даниэлю Нобоа. Солидарность с Эквадором выразило также правительство Парагвая.

События накануне

В понедельник, 8 января, президент Эквадора объявил чрезвычайное положение сроком на 60 дней после побега из тюрьмы в Гуаякили главаря крупнейшей в стране группировки "Лос Чонерос" Адольфо Масияса Вильямара по прозвищу Фито.

Сразу же после этого в Эквадоре произошло несколько вооруженных нападений, во время выполнения которых пострадали не менее четырех полицейских. Так, во вторник, 9 января, в помещение государственного телеканала TC Televisión во время прямой трансляции ворвались люди в черном и захватили в заложники нескольких журналистов и сотрудников. Хотя прямая трансляция не прервалась, на съемочной площадке погас свет и были слышны крики, звуки выстрелов и избиения сотрудников.

Как сообщил 9 января на пресс-конференции мэр Гуаякиля Акилес Альварес, за день не менее восьми человек были убиты и двое ранены в результате нападений в разных районах.

Во вторник, 9 января, глава Эквадора приказал вооруженным силам провести операцию против двух преступных организаций, объявив о режиме "внутреннего вооруженного конфликта". Позже полиция задержала 13 нападавших.

Президент Нобоа распорядился обеспечить "мобилизацию и вмешательство вооруженных сил и национальной полиции", чтобы "гарантировать суверенитет и территориальную целостность" страны. Глава государства заявил, что "наркотеррористические группировки" пытаются запугать правительство и отказался вести с ними переговоры.

Напомним, в марте по меньшей мере пяти журналистам, работающим на теле- и радиостанциях в Эквадоре, прислали послания с бомбами, одна из которых взорвалась.