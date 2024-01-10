Байден не знал об онкологии Остина: республиканцы начали расследование, — СМИ

Министр обороны США Ллойд Остин не сообщил о своей госпитализации публично, что вызвало резонанс в американских политических кругах. Представители Республиканской партии восприняли этот инцидент как доказательство пренебрежения своим служебным положением со стороны генерала.

Президент США Джо Байден узнал о том, что у главы Пентагона Ллойда Остина рак простаты, только во вторник, 9 января, что вызвало неоднозначную реакцию у представителей Республиканской партии в Сенате. Об этом пишет Reuters.

Генерал Остин, которому исполнилось 70 лет, был госпитализирован 1 января 2024 года в Армейский военно-медицинский центр им. Уолтера Рида. Как отмечает агентство, этот факт Пентагон скрывал от общественности, администрации президента и Конгресса на протяжении большей части прошлой недели, что вызвало серьезную политическую реакцию. Заместителя Остина Кэтлин Хикс также несколько дней держали в неведении, даже после того, как во время отпуска в Пуэрто-Рико ей сказали взять на себя некоторые из его обязанностей 2 января.

Республиканцы, по сведениям Reuters, восприняли этот инцидент как доказательство пренебрежения своим служебным положением со стороны Остина. Глава комитета Палаты представителей по вооруженным силам, республиканец Майк Роджерс начал официальное расследование.

"В условиях войн в Украине и Израиле мысль о том, что Белый дом и даже ваш собственный заместитель не понимают природу вашего положения, совершенно неприемлемо", — написал он в письме к Остину во вторник, 9 января.

Агентство поясняет, что обязанности министра обороны США требуют, чтобы он был доступен в любой момент, дабы отреагировать на любой кризис национальной безопасности.

"Это включает в себя постоянную готовность установить защищенную связь с другими должностными лицами в случае приближающейся ядерной атаки, что было бы сложно сделать, находясь в палате интенсивной терапии", — подчеркивает издание.

Некоторые видные республиканцы, в том числе Дональд Трамп, призвали отстранить главу Пентагона от должности. Однако, по сведениям Reuters, администрация Джо Байдена изо всех сил пытается успокоить политический резонанс, который разразился после того, как стало известно о неведении президента относительно госпитализации Остина с 1 по 4 января.

В то же время, информирует агентство, Пентагон заявил, что отставной четырехзвездный генерал, возглавлявший войска в Ираке, не планирует уходить в отставку, а Белый дом, в свою очередь, заявил, что Байден не стремится его отстранить.

"Госсекретарь по-прежнему сосредоточен на выздоровлении, но, что более важно, на выполнении своих обязанностей в качестве министра обороны и защите нации", — заявил пресс-секретарь Пентагона, генерал-майор ВВС Патрик Райдер.

Что известно о болезни Ллойда Остина

Первоначально Пентагон заявил, что декабрьское лечение Остина представляло собой плановую медицинскую процедуру. Однако 1 января Остин был доставлен по скорой помощи в Военно-медицинский центр им. Уолтера Рида после того, как у него возникли осложнения после лечения рака простаты. 2 января Остина перевели в отделение интенсивной терапии.

Ведущие врачи Центра дали оптимистичный прогноз по поводу самочувствия Остина, но предупредили, что его восстановление может занять время.

"Его инфекция вылечилась. Он продолжает добиваться прогресса, и мы ожидаем полного выздоровления, хотя это может быть медленный процесс", — говорится в заявлении, опубликованном Пентагоном.

Фокус писал, что, несмотря на болезнь, Ллойд Остин активно занимается своими обязанностями и регулярно держит связь с сотрудниками, заявил представитель Пентагона.