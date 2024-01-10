Авиакатастрофа бомбардировщика B-1B: появились OSINT-фото с места аварии

Бомбардировщик врезался в землю вблизи взлетно-посадочной полосы. Стоимость самолета B-1B Lancer превышает 300 млн долларов.

OSINT-сообщество 9 января показало фото разбитого стратегического бомбардировщика B-1B Lancer, который потерпел катастрофу в Южной Дакоте. Об этом отмечает в собственном аккаунте пользователь соцсети Х OSINTdefender.

Самолет врезался в землю перед порогом взлетно-посадочной полосы во время посадки на авиабазу Элсуорт. Цена одного такого самолета превышает 300 миллионов долларов.

Что известно об авиакатастрофе

Катастрофа произошла 5 января этого года во время выполнения тренировочного полета. Отмечается, что в тот момент наблюдались плохая погода и сильный мороз.

На борту бомбардировщика находился экипаж из четырех летчиков. Все они успешно катапультировались, никто не пострадал.

Авиабаза Элсуорт временно закрыта для полетов. Причины аварии пока не ясны.

Напомним, что 29 ноября у берегов Японии потерпел крушение американский конвертоплан V-22 Osprey, в результате чего погибли 8 военнослужащих. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность, а не ошибка пилота.