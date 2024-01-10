Авиакатастрофа бомбардировщика B-1B: появились OSINT-фото с места аварии

Бомбардировщик врезался в землю вблизи взлетно-посадочной полосы. Стоимость самолета B-1B Lancer превышает 300 млн долларов.

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OSINT-сообщество 9 января показало фото разбитого стратегического бомбардировщика B-1B Lancer, который потерпел катастрофу в Южной Дакоте. Об этом отмечает в собственном аккаунте пользователь соцсети Х OSINTdefender.

Самолет врезался в землю перед порогом взлетно-посадочной полосы во время посадки на авиабазу Элсуорт. Цена одного такого самолета превышает 300 миллионов долларов.

Что известно об авиакатастрофе

Катастрофа произошла 5 января этого года во время выполнения тренировочного полета. Отмечается, что в тот момент наблюдались плохая погода и сильный мороз.

На борту бомбардировщика находился экипаж из четырех летчиков. Все они успешно катапультировались, никто не пострадал.

Авиабаза Элсуорт временно закрыта для полетов. Причины аварии пока не ясны.

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Напомним, что 29 ноября у берегов Японии потерпел крушение американский конвертоплан V-22 Osprey, в результате чего погибли 8 военнослужащих. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность, а не ошибка пилота.