В Сомали боевики захватили вертолет ООН с украинцами на борту, — МИД

Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что также на борту находились пятеро иностранцев. В ведомстве поручили принять срочные меры и взяли ситуацию под "особый контроль".

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили захват четырех украинцев на территории Сомали, которые были членами экипажа вертолета Миссии ООН. Об этом в пятницу, 12 января, сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"МИД Украины подтверждает захват четырех украинцев на территории Сомали, подконтрольной антиправительственным силам", — подчеркнул Николенко.

По информации спикера МИД, вертолет с гражданами Украины потерпел крушение. Их личности уже установлены.

Кроме того, как отметил Николенко, вместе с украинцами на борту находились также пятеро иностранцев.

В МИД поручили срочно принять необходимые меры

Также спикер Министерства иностранных дел добавил, что вертолет принадлежит украинской частной компании, которая выполняла контракт на перевозку по заказу ООН.

По его словам, в МИД Украины поручили срочно принять необходимые меры посольству Украины в Кении и Постоянному представительству Украины при ООН в Нью-Йорке.

Сейчас, как заверил Николенко, продолжается выяснение всех деталей аварии, захвата, состояния украинцев. В МИД пытаются установить связь с компанией-владельцем вертолета для координации действий.

"Держим эту ситуацию на особом контроле вместе с другими причастными ведомствами нашего государства", — говорится в сообщении.

Вертолет захватила вооруженная группировка "Аль-Шабаб": детали

Напомним, 10 января издание "Аль-Джазира" сообщило, что в Сомали вооруженная группировка "Аль-Шабаб" захватила вертолет ООН. По разным данным, на борту находились 8 или 9 пассажиров с членами экипажа.

Отмечается, что во время полета на борту вертолета возникли технические неполадки. Пилоты вынуждены были совершить экстренную посадку в районе, который находится под контролем "Аль-Шабаб", и был захвачен боевиками.

Кроме того, The Washington Роѕт пишет, что радикалы подожгли вертолет, а его экипаж и пассажиров захватили.

Официальный представитель Могадишо сообщил, что на борту было 4 европейцев и 5 африканцев. Один член экипажа погиб, двое считаются пропавшими без вести и, возможно, сбежали, а остальные были взяты в плен.

Представитель вооруженных сил Сомали майор Хасан Али заявил, что на борту были двое сомалийцев и несколько иностранцев.

Боевики не взяли на себя ответственность

В издании добавляют, что группировка "Аш-Шабаб" не взяла на себя ответственность за атаку, но является основной враждебной силой в этом районе. Группа неоднократно захватывала иностранных заложников, в частности, медиков, и держала их в плену годами. В 2018 году они похитили немецкую медсестру, которая работала с Международным комитетом Красного Креста в Могадишо, столице. Ее так и не вернули.

Напомним, что 10 июня 2022 года 25 детей погибли из-за взрыва боеприпаса в Сомали. Дети в возрасте от 10 до 15 лет нашли минометный снаряд и решили с ним поиграть, что привело к трагедии.

Также сообщалось, что в районе Марьинки ВСУ захватили в плен наемника из Сомали, который воевал на стороне РФ.