В Сомали исламисты захватили вертолет ООН с экипажем, — Аль-Джазира

Пассажиров захватила вооруженная группа людей после того, как вертолет из-за поломки вынужден был приземлиться в регионе Галгадуд. О судьбе заложников ничего неизвестно.

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В Сомали вооруженная группировка "Аль-Шабаб" захватила вертолет ООН. На его борту, по разным данным, находились 8 или 9 пассажиров с членами экипажа. Об этом сообщает "Аль-Джазира".

Отмечается, что во время полета на борту вертолета возникли технические неполадки. Пилоты вынуждены были совершить экстренную посадку в районе, который находится под контролем "Аль-Шабаб", и был захвачен боевиками. The Washington Роѕт пишет, что радикалы подожгли вертолет, а его экипаж и пассажиров захватили.

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Война в Сомали: Африканский союз приостановил вывод миротворцев из-за угрозы Аш-Шабаба

Официальный представитель Могадишо сообщил, что на борту было 4 европейцев и 5 африканцев. Один член экипажа погиб, двое считаются пропавшими без вести и, возможно, сбежали, а остальные были взяты в плен.

Представитель вооруженных сил Сомали майор Хасан Али заявил, что на борту были двое сомалийцев и несколько иностранцев. По его словам, вертолет должен был доставить медикаменты в один из регионов вооруженного конфликта, а обратным рейсом вывезти оттуда раненых.

Согласно записям, в самолете было девять пассажиров, включая военнослужащих и стороннего подрядчика. Сообщается, что по крайней мере шестерых пассажиров схватили "Аль-Шабаб".

Сообщается, что из-за инцидента с вертолетом полеты ООН в окрестностях временно приостановлены до дальнейшего уведомления.

ООН оказывает материально-техническую и медицинскую поддержку миротворческим силам Африканского Союза численностью 17 500 человек в Сомали. Официальный представитель сил, который говорил на условиях анонимности, сказал, что миротворческих войск на вертолете не было.

Группировка "Аш-Шабаб" не взяла на себя ответственность за атаку, но является основной враждебной силой в этом районе. Группа неоднократно захватывала иностранных заложников, в частности, медиков, и держала их в плену годами. В 2018 году они похитили немецкую медсестру, которая работала с Международным комитетом Красного Креста в Могадишо, столице. Ее так и не вернули.

Напомним, что 10 июня 2022 года 25 детей погибли из-за взрыва боеприпаса в Сомали. Дети в возрасте от 10 до 15 лет нашли минометный снаряд и решили с ними поиграть, что привело к трагедии.

Также сообщалось, что в районе Марьинки ВСУ захватили в плен наемника из Сомали, который воевал на стороне РФ.