Блокада на румынской границе: появилось видео с пункта пропуска "Сирет"

Фермеры требуют увеличения субсидий для того чтобы, можно было конкурировать с украинской продукцией.

Движение грузовиков через румынский пункт пропуска "Сирет", который находится напротив украинского "Порубное", заблокировано. Видео с места событий показало издание "Страна".

Как ранее отметили в пресс-службе Государственной пограничной службы, речь идет о контрольном пункте "Сирет", расположенном напротив украинского поста "Порубное" в Черновицкой области.

Как отметили в источнике, фермеры требуют увеличения субсидий, чтобы можно было конкурировать с украинской продукцией.

Блокада на границе с Румынией: что известно

В субботу, 13 января, на территории Румынии фермеры и аграрии начали ограничивать движение грузовых транспортных средств через международный автомобильный пункт пропуска "Сирет", который расположен напротив украинского пункта пропуска "Порубное".

По данным погранслужбы, участники блокирования находятся на определенной удаленности от границы на автодороге, которая ведет к пункту пропуска.

Напомним, 24 декабря польские фермеры приостановили свою забастовку в Медыке, перед границей с Украиной. Движение грузовиков через КПП "Медика-Шегини" восстановлено.