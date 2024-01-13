Длилась меньше суток: блокада границы Украины и Румынии завершена, — ГПСУ

По информации пограничников, фермеры требовали увеличения субсидий для лучшей конкуренции с украинской агропродукцией.

Проезд грузовиков через пропускной пункт "Порубное — Сирет" на украино-румынской границе открыт. Об этом вечером 13 января сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

Пропуск легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов проходит в обычном режиме. Очередей на выезд из Украины, по данным Западного регионального управления ГПСУ по состоянию на 21:00 13 января, не наблюдается. В то же время, по данным еЧерга, в направлении Украины пересечения границы ожидают 11 автобусов и 879 автомобилей.

Блокада украино-румынской границы — что известно

В субботу, 13 января, на территории Румынии фермеры начали ограничивать движение украинских грузовых транспортных средств через международный автомобильный пункт пропуска "Порубное — Сирет".

По данным Пограничной службы Румынии, участники блокировки находились на определенном расстоянии от границы на автодороге, ведущей к пункту пропуска.

Фермеры требовали увеличения субсидий для того, чтобы можно было конкурировать с украинской агропродукцией.

Напомним, в среду, 3 января, премьер Польши Дональд Туск заявил, что намерен уговаривать польских перевозчиков "не применять блокаду как средство защиты своих интересов".