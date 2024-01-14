В РФ умер публицист Лев Рубинштейн, который осуждал оккупацию Крыма и вторжение в Украину

Поэт и общественный деятель неделю назад был госпитализирован в тяжелом состоянии после того, как его сбил автомобиль. Лев Рубинштейн осуждал оккупацию Крыма, войну на Донбассе и полномасштабное вторжение в Украину.

В Москве в возрасте 76 лет скончался известный поэт, эссеист, журналист и общественный деятель Лев Рубинштейн, после того как 8 января его сбила машина на пешеходном переходе. О смерти поэта сообщила 14 января его дочь Мария в соцсетях.

"Мой папа, Лев Рубинштейн, умер сегодня", — написала она.

Поэт и журналист Игорь Иртеньев в Facebook сообщил, что после ДТП Рубинштейна поместили в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, где ему сделали операцию. Телеканал "Дождь" уточнил, что в результате происшествия поэт получил множественные переломы и черепно-мозговую травму.

По информации "Медузы" о смерти Рубинштейн говорили еще 12 января, однако врачи не подтвердили эти сведения. Также сообщалось, что на водителя, который сбил поэта завели уголовное дело.

Кратко о деятельности Льва Рубинштейна

Лев Рубинштейн закончил филологический факультет Московского государственного педагогического института и по окончанию работал библиографом. С конца 1960-х он занимался литературой, а позже начал работать над собственным стилем в духе минимализма.

Как отметили обозреватели ВВС, Рубинштейн был одной из заметных фигур в андеграундном искусстве советского времени, а также одним из основателей направления "московского концептуализма" вместе с Всеволодом Некрасовым и Дмитрием Приговым.

Наряду с литературной деятельностью, Рубинштейн участвовал и в общественно-политических процессах. Он был противником линии Кремля в "чеченском" вопросе, выступал против военных действий в регионе, а в 2014 году выступил против поддержки российскими властями сепаратистов на Донбассе. Также осуждал аннексию Крыма, назвав его "типичным воровством во время пожара".

После начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину, публицист выступил с критикой в адрес Кремля, заявив о том, что не понимает, как можно говорить о защите страны на территории другого государства.

"Что значит — защищать родину на территории другого государства? Вот что это в принципе значит логически? Ничего. А насчет того, "если бы не мы сейчас, то через два дня американцы", то я это слышу с детства. То же самое говорили, когда вторглись в Чехословакию. Это я помню, 1968 год", — говорил Рубинштейн в интервью.

В целом поэт занимал антивоенную позицию и считал ее ужасным явлением, акцентируя на разрушительных последствиях военных действий для будущих поколений.

"Любая война ужасна не только тем, что ее очень легко начать и очень трудно остановить. Она ужасна не только тем, что на ней гибнут люди и разрушаются города. В войне разрушаются и уродуются души людей. И последствия войны пагубны иногда даже и для следующих поколений", — заявил Рубинштейн в 2014 году.

Ранее сообщалось, что 9 января на 72 году жизни скончался народный артист Украины, музыкант и певец, основатель и организатор Международного фестиваля семейного творчества "Мелодия двух сердец" Виталий Билоножко.