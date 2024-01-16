Везли с реабилитации: в ДТП в Польше погибла 4-летняя девочка из Украины (фото)

Польские СМИ сообщают, что вместе с девочкой погиб водитель микроавтобуса, местный предприниматель. Также в автомобиле находилась мать ребенка, она находится в больнице.

В Польше в Куявско-Поморском воеводстве украинцы попали в смертельное ДТП. Погибли три человека, среди которых один ребенок. Об этом пишет польское издание Wprost.

Отмечается, что авария произошла в Осовце, что неподалеку Быдгоща, на скоростной трассе S5. Украинцы ехали в автомобиле Mercedes Vito и столкнулись с автомобилем Opel Astra, который двигался против движения около 20 километров.

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Издание пишет, что 69-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте ДТП. 68-летнего водителя Mercedes Vito и 4-летнюю пассажирку госпитализировали в больницу, однако они погибли.

Журналисты пишут, что погибшие в аварии жили в городе Бжезин в Калиском повете. Девочка вместе с мамой приехали в Польшу в марте 2022 года, убегая от войны в Украине.

В день трагедии девочка возвращалась с реабилитации. Сообщается, что семья ребенка вместе с ней в августе прошлого года попали в смертельную аварию, в которой погибли дедушка и тетя.

Девочка выжила, однако у нее был паралич ног, перелом шейного отдела позвоночника, перелом бедренной кости и хроническая дыхательная недостаточность. С тех пор она могла передвигаться только на инвалидной коляске.

Отмечается, что вместе с девочкой в аварии 13 января погиб предприниматель, который помогал ребенку и ее матери. Именно он был за рулем автомобиля Mercedes Vito. Мать девочки тоже ехала вместе с дочерью, она выжила, однако до сих пор находится в больнице.

Напомним, в конце декабря в Польше автобус с украинцами попал в аварию недалеко от границы. Сообщалось, что водитель автобуса врезался в припаркованный грузовик. В результате аварии погиб 30-летний мужчина, еще 8 человек были госпитализированы.

Кроме того, в ноябре в Польше в ДТП погибли две женщины и 6-летний ребенок. Также состояние 3-летнего ребенка и еще одной женщины оценивали как тяжелое. Отмечалось, что автобус вез украинцев в пункт пропуска, вероятно, что водитель заснул за рулем.