Иран нанес ракетный удар по Пакистану: погибли двое детей, подробности (видео)

По информации властей, Иран использовал ракеты и беспилотники для ударов по штабам суннитской группировки "Джейш аль-Адль". Комбинированная атака привела к жертвам среди гражданского населения.

Пакистан сделал серьезное предупреждение Ирану после того, как в результате нарушения воздушного пространства погибли двое детей, а другие местные жители получили ранения. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел, на которое ссылается Reuters.

Официальный представитель МИД Пакистана Мумтаз Захра Балоч заявила, что Пакистан решительно осуждает неспровоцированное нарушение его воздушного пространства, которое совершил Иран, что привело к "гибели двух невинных детей и ранению трех девушек".

По информации иранских государственных СМИ, они целились по базам террористической организации боевиков "Джаиш аль-Адль" в Пакистане с помощью беспилотников и ракет, а также уничтожили штаб-квартиру указанной террористической группы.

Представители "Джаиш аль-Адль" ранее нападали на иранских военных и правоохранителей у границы с Пакистаном.

Пакистанский информационный канал Geo News — о заявлении МИДа

По данным иранских государственных СМИ, пакистанская территория, на которую нацелили, называется "Зеленая гора".

Исламабад предупредил, что инцидент может иметь "серьезные последствия" и является "абсолютно неприемлемым".

Отметим, что базы, которые атаковали приграничный регион в пакистанской провинции Белуджистан. Группировка "Джейш аль-Адль"

Что известно о "Джейш аль-Адль"

Суннитскую боевую группировку "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости") Тегеран считает террористической организацией. В конце 2023 года "Джейш аль-Адль" взяла на себя ответственность за нападение на полицейский участок в иранской провинции Систан и Белуджистан, там погибли по меньшей мере 11 полицейских. Это один из беднейших регионов Ирана, населенный в основном суннитами белуджи — меньшинством в преимущественно шиитском Иране. Группировка называет своей целью лучшие условия жизни для белуджи в Иране.

В то же время 11 декабря, на военную базу в Пакистане ворвался грузовик, начиненный взрывчаткой, за рулем которого находились боевики-смертники пакистанского движения "Талибан". В результате взрыва погибли по меньшей мере 23 пакистанских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в феврале 2023-го боевики атаковали полицейский участок на юге Пакистана в городе Карачи. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Техрик-и-Талибан".