В Пакистане террористы напали на полицейский участок: есть погибшие (фото, видео)

Один из боевиков подорвал себя прямо возле участка полиции. Ответственность за нападение уже взяла на себя террористическая группировка "Техрик-и-Талибан".

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В пятницу, 17 февраля, боевики атаковали полицейский участок на юге Пакистана в городе Карачи. Об этом сообщает телеканал Geo.tv.

По предварительным данным, силовиков атаковала группа из шести вооруженных людей. Они также использовали взрывчатку, чтобы проникнуть в здание полицейского участка. Один из террористов-смертников подорвал себя живьем.

[ + – ] В центре Карачи прогремел взрыв

Стрельба в районе продолжалась более получаса. Потом местные СМИ сообщили, что преступников удалось зажать у парковки здания. Однако во время столкновения погибло более 12 правоохранителей.

Со стороны террористов по предварительным данным убиты двое нападавших.

В свою очередь начальник полиции южной провинции Синд, где расположен город Карачи, сообщил о том, что во время нападения был убит один мирный житель, а 11 сотрудников сил безопасности получили ранения.

Кроме того, начальник полиции Карачи Джавед Алам Одхо подтвердил, что противостояние продолжается, и сказал, что полиция и военизированные формирования реагируют соответственно.

[ + – ] По предварительным данным 11 полицейских получили ранения

Теракт в Карачи: как отреагировала власть и кто взял ответственность

На факт нападения на полицейских уже отреагировал президент Пакистана Ариф Алви. Он в своем заявлении осудил нападение на Карачи, который является главным торговым городом страны.

Ответственность за нападение на полицейский участок взяла на себя запрещенная пакистанская группировка "Техрик-и-Талибан", которая представляет собой отдельную террористическую группу, но является союзником движения "Талибан" в Афганистане.

Что происходит в Карачи сейчас

Полиция перекрыла движение на главной магистрали через Карачи, и на место происшествия прибыл большой контингент сил безопасности, в том числе военизированные солдаты.

[ + – ] Полиция и военные перекрыли главную магистраль, проходящую через Карачи

Напомним, 30 января взрыв в мечети в Пешаваре (Пакистан) унес жизни десятков человек. По версии силовиков, в мечеть проник террорист-смертник, который подорвал себя во время полуденной молитвы.

Фокус также писал, что в ноябре 2022 года в Турции арестовали 17 человек, подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле. Турецкие власти обвиняют во взрыве запрещенную в стране "Рабочую партию Курдистана" и связанные с ней группировки. Главная подозреваемая — сирийка Ахлам Альбашир, ее допрашивали около 5 часов.