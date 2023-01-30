Теракт в Пакистане: взрыв в мечети в Пешаваре унес жизни 17 человек (видео)

По версии силовиков, в мечеть проник террорист-смертник, который подорвал себя во время полуденной молитвы.

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В пакистанском городе Пешавар 30 января в местной мечети прогремел мощный взрыв. Как сообщил телеканал Dawn News, инцидент произошел во время полуденной молитвы Зухр, в результате чего, по предварительным данным, погибли 17 человек, а количество пострадавших достигает 90 человек.

По словам силовиков, в момент нападения в мечети находилось большое количество людей. Предположительно теракт был совершен смертником, который сидел во время молитвы в первом ряду. Из-за мощного взрыва часть стены мечети обрушилась и завалила находящихся внутри людей.

"Часть здания обрушилась и, предположительно, еще несколько человек находятся под ним", — рассказал сотрудник полиции Сикандар Хан.

Правоохранители перекрыли территорию вокруг мечети и выясняют обстоятельства происшествия.

Согласно сообщениям, число погибших может возрасти, так как 10 раненых, которых привезли в больницу "Леди Ридинг" в Пешаваре, находятся в критическом состоянии. После теракта местный департамент здравоохранения объявил о чрезвычайной ситуации. Всем врачам и персоналу государственных медицинских учреждений в Пешаваре было приказано оставаться в состоянии боевой готовности до дальнейших распоряжений, а для спасения пострадавших горожан призвали сдавать кровь.

[ + – ] Полиция перекрыла подъезды к мечети

Реакция властей

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф решительно осудил взрыв и заявил, что нападавшие осуществившие подобное, не имеют ничего общего с исламом.

"Террористы хотят посеять страх, нападая на тех, кто выполняет долг по защите Пакистана. Вся нация единым фронтом противостоит угрозе терроризма", — сказал он.

Политик отметил, что в провинции Хайбер-Пахтунхва будет принята комплексная стратегия по борьбе с ухудшением ситуации с правопорядком, а федеральное правительство поможет другим провинциям страны увеличить их антитеррористический потенциал.

Вместе с тем бывший министр по правам человека Ширин Мазари назвала факт свободного проникновения террориста в центральный район столицы провинции еще одним провалом разведки.

"Наша полиция находится на передовых позициях защиты от террористов, особенно в городских районах, и ей нужны лучшие ресурсы, включая оборудование", — добавила она.

Конфликт с талибами

После прихода власти Талибана в Афганистане ситуация на приграничных территориях существенно обострилась. Главным камнем преткновения между Пакистаном и Афганистаном является так называемая линия Дюранда — неразмеченная 2640-километровая граница между двумя странами, отделяющая афганских пуштунов от их пакистанских сородичей.

Судя по всему власти Пакистана не желают идти на обострение, так как по инициативе Кандагара в декабре прошлого года на переговоры с талибами отправилась делегация из 16, состоящая из религиозных деятелей.

Однако группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан", которая действует в регионе сообщила, что отменяет согласованный с правительством Пакистана режим прекращения огня, из-за чего ситуация в приграничных территориях вновь обострилась.

Напомним, что 25 июля 2021 Пакистан открыл крупнейший контрольно-пропускной пункт на юго-западе Афганистана, который контролируют боевики Талибана. По информации агентства Reuters, таким образом Пакистан возобновил транзитную торговлю через ключевой порт для экспорта афганской продукции — город Чаман.