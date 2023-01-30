Теракт у Пакистані: вибух у мечеті у Пешаварі забрав життя 17 людей (відео)

За версією силовиків, у мечеть проник терорист-смертник, який підірвав себе під час полуденної молитви.

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У пакистанському місті Пешавар 30 січня у місцевій мечеті пролунав потужний вибух. Як повідомив телеканал Dawn News, інцидент стався під час полуденної молитви Зухр, унаслідок чого, за попередніми даними, загинули 17 людей, а кількість постраждалих сягає 90 осіб.

За словами силовиків, у момент нападу в мечеті знаходилася велика кількість людей. Імовірно, теракт був здійснений смертником, який сидів під час молитви в першому ряду. Через потужний вибух частина стіни мечеті обрушилася і завалила людей, котрі перебували всередині.

"Частина будівлі обрушилася і, ймовірно, ще кілька людей перебувають під нею", — розповів співробітник поліції Сікандар Хан.

Правоохоронці перекрили територію навколо мечеті та з'ясовують обставини події.

Згідно з повідомленнями, кількість загиблих може зрости, оскільки 10 поранених, яких привезли в лікарню "Леді Рідінг" у Пешаварі, перебувають у критичному стані. Після теракту місцевий департамент охорони здоров'я оголосив про надзвичайну ситуацію. Всім лікарям і персоналу державних медичних закладів у Пешаварі було наказано залишатися в стані бойової готовності до подальших розпоряджень, а для порятунку містян закликали здавати кров.

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Реакція влади

Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф рішуче засудив вибух і заявив, що нападники не мали нічого спільного з ісламом.

"Терористи хочуть посіяти страх, нападаючи на тих, хто виконує обов'язок захисту Пакистану. Вся нація єдиним фронтом протистоїть загрозі тероризму", — сказав він.

Політик зазначив, що в провінції Хайбер-Пахтунхва буде ухвалено комплексну стратегію боротьби з погіршенням ситуації з правопорядком, а федеральний уряд допоможе іншим провінціям країни збільшити їхній антитерористичний потенціал.

Водночас колишня міністриня прав людини Ширін Мазарі назвала факт вільного проникнення терориста в центральний район столиці провінції ще одним провалом розвідки.

"Наша поліція знаходиться на передових позиціях захисту від терористів, особливо у міських районах, і їй потрібні найкращі ресурси, враховуючи обладнання", — додала вона.

Конфлікт із талібами

Після приходу влади Талібану в Афганістані ситуація на прикордонних територіях суттєво загострилася. Головним каменем спотикання між Пакистаном та Афганістаном є так звана лінія Дюранда — нерозмічений 2 640-кілометровий кордон між двома країнами, що відокремлює афганських пуштунів від їхніх пакистанських родичів.

Судячи з усього, влада Пакистану не бажає йти на загострення, оскільки з ініціативи Кандагара в грудні минулого року на переговори з талібами вирушила делегація із 16, яка складається з релігійних діячів.

Однак угруповання "Техрік-і-Талібан Пакистан", яке діє в регіоні, повідомило, що скасовує узгоджений з урядом Пакистану режим припинення вогню, через що ситуація в прикордонних територіях знову загострилася.

Нагадаємо, що 25 липня 2021 року Пакистан відкрив найбільший контрольно-пропускний пункт на південному заході Афганістану, який контролюють бойовики Талібану. За інформацією агентства Reuters, у такий спосіб Пакистан відновив транзитну торгівлю через ключовий порт для експорту афганської продукції — місто Чаман.