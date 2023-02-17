У Пакистані терористи напали на поліцейську дільницю: є загиблі (фото, відео)

Один із бойовиків підірвав себе прямо біля дільниці поліції. Відповідальність за напад вже взяло на себе терористичне угруповання "Техрік-і-Талібан".

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У п'ятницю, 17 лютого, бойовики атакували поліцейську дільницю на півдні Пакистану у місті Карачі. Про це повідомляє телеканал Geo.tv.

За попередніми даними, силовиків атакувала група із шести озброєних людей. Вони також використали вибухівку, щоб проникнути до будівлі поліцейської дільниці. Один із терористів-смертників підірвав себе живцем.

[ + – ] У центрі Карачі пролунав вибух

Стрілянина в районі тривала понад пів години. Згодом місцеві ЗМІ повідомили, що злочинців вдалося затиснути біля паркування будівлі. Проте під час зіткнення загинуло понад 12 правоохоронців.

З боку терористів за попередніми даними вбито двох нападників.

Зі свого боку начальник поліції південної провінції Сінд, де розташоване місто Карачі, повідомив про те, що під час нападу було вбито одного мирного жителя, а 11 співробітників сил безпеки отримали поранення.

Крім того, начальник поліції Карачі Джавед Алам Одхо підтвердив, що протистояння продовжується, і сказав, що поліція та воєнізовані формування реагують відповідно.

[ + – ] За попередніми даними, 11 поліцейських отримали поранення

Теракт у Карачі: як відреагувала влада і хто взяв відповідальність

На факт нападу на поліцейських уже відреагував президент Пакистану Аріф Алві. Він у своїй заяві засудив напад на Карачі, яке є головним торговим містом країни.

Відповідальність за напад на поліцейську дільницю взяло на себе заборонене пакистанське угруповання "Техрік-і-Талібан", яке є окремою терористичною групою, але є союзником руху "Талібан" в Афганістані.

Що відбувається в Карачі зараз

Поліція перекрила рух на головній магістралі через Карачі, і на місце події прибув великий контингент сил безпеки, зокрема, воєнізовані солдати.

[ + – ] Поліція і військові перекрили головну магістраль через Карачі

Нагадаємо, 30 січня вибух у мечеті в Пешаварі (Пакистан) забрав життя десятків людей. За версією силовиків, у мечеть проник терорист-смертник, який підірвав себе під час полуденної молитви.

Фокус також писав, що у листопаді 2022 року в Туреччині заарештували 17 осіб, підозрюваних у причетності до теракту у Стамбулі. Турецька влада звинувачує у вибуху заборонену в країні "Робітничу партію Курдистану" і пов'язані з нею угруповання. Головна підозрювана сирійка Ахлам Альбашир, її допитували близько 5 годин.