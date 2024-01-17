Пожар на заводе в Ростовской области: появилось видео взрыва (видео)

Официально причину взрыва не называют, впрочем губернатор Василий Голубев заявлял, что причиной пожара не могла стать атака беспилотников, ведь в области не срабатывали системы ПВО.

В Ростовской области возросло количество людей, пострадавших в результате пожара на Шахтинском полиэфирном заводе. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Пожар ликвидировали в 12:49 по российскому времени. Огонь охватил 360 кв. м. завода. Отмечается, что погибших в результате инцидента нет, однако пострадали девять человек.

Фото: скріншот

В частности, одному человеку медицинская помощь была оказана на месте, еще три человека получили ожоги и пять человек получили травмы различной степени.

О причинах взрыва не сообщают ни в российском МЧС, ни представители местной власти. Впрочем очевидцы рассказывали, что перед пожаром слышали громкий взрыв. Вскоре в соцсетях опубликовали видео взрыва на заводе.

Пожар на заводе — что известно

О пожаре на российском полиэфирном заводе сначала написали Telegram-каналы. Пожарные сообщали, что огонь охватил цех по производству наполнителей для матрасов и подушек.

По словам депутата Госдумы Екатерины Стенякиной, перед пожаром на заводе прогремел взрыв. Прилегающие к производству жилые дома не пострадали, однако есть разрушения на самом заводе.

Также губернатор области Василий Голубев заявил, что причиной пожара не могла стать атака беспилотников, ведь в это время в области не срабатывали системы ПВО.

Напомним, 13 января в России недалеко от Санкт-Петербурга горел склад Wildberries. Из-за того, что эвакуационные выходы были заблокированы большим количеством людей, некоторые из работников прыгали с третьего этажа, чтобы спастись. Российские медиа сообщали, что одной из причин пожара может быть поджог.

Также ранее в Московской области горел цех по производству полимерных изделий на площади 8 тысяч квадратных метров. Тушили пожар около 120 работников МЧС.