Как отмечает издание, две дополнительные недели могли бы существенно повлиять на борьбу международного медицинского сообщества с распространением COVID-19, обеспечив точное определение путей передачи вируса.

Китайские ученые выявили коронавирус за две недели до того, как Пекин сообщил о нем миру. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journar со ссылкой на службу следователей Конгресса США.

В Пекине исследователь из Института биологии патогенов Лили Рен загрузила подробную информацию о структуре вируса в правительственную базу данных США 28 декабря 2019 года, в то время как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) узнала о вирусе только 11 января 2020 года. Вирусолог Джесси Блум из онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона отмечает, что это подчеркивает необходимость осторожности при оценке точности информации, предоставленной китайским правительством.

Информация из документов, полученных Комитетом Палаты представителей от Министерства здравоохранения и социальных служб США и проанализированных The Wall Street Journal, свидетельствует, что Лили Рен предоставила почти полные сведения о структуре вируса. В это время китайские власти описывали вспышку заболевания в Ухане как вирусную пневмонию "неизвестного происхождения". Кроме того, на тот момент не был закрыт оптовый рынок морепродуктов Хуанань, где произошла одна из первых вспышек COVID-19, добавляет WSJ.

Данными о вирусе Китай поделился с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) только 11 января 2020 года, что подтверждается графиком развития пандемии, составленным правительством США, уточняет издание. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal считают, что две дополнительные недели могли бы существенно повлиять на борьбу международного медицинского сообщества с распространением COVID-19, обеспечив точное определение путей передачи вируса и своевременное начало разработки средств защиты и вакцин.

Напомним, в феврале 2023 года сообщалось, что в Министерстве энергетики Соединенных Штатов Америки склонны считать, что причиной пандемии COVID-19 стала непреднамеренная утечка из китайской лаборатории.