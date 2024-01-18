Из-за строительства метро: в Стамбуле рухнули два дома (фото, видео)

По данным губернатора Стамбула Давута Гюля, на момент обрушения здания были пустыми, поэтому обошлось без жертв.

В четверг, 18 января, в Стамбуле обвалились два соседние здания. Причиной стали работы по строительству метрополитена, пишет турецкий портал Sözcü.

Сообщается, что обрушение произошло на дороге перед 2-х и 3-х этажными домами в Эльмалыкентском районе турецкой столицы из-за строительства метро в Умрание.

Накануне из-за угрозы обрушения была проведена эвакуация, поэтому на момент происшествия в домах не было людей. Улицу, на которой произошло ЧП, закрыли для движения транспорта и приняли усиленные меры безопасности.

Обрушение домов в Стамбуле: что говорят местные власти

Губернатор Давут Гюль заявил, что вокруг пострадавших зданий приняты необходимые меры предосторожности. По его словам, в результате инцидента погибших и раненых не было, поскольку дома были пустыми.

В столичном муниципалитете Стамбула отметили, что во время работ в метро сотрудники ведомства эвакуировали здание после того, как несколько дней назад в двухэтажном здании был обнаружен риск.

Напомним, 16 ноября в российской Астрахани обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. В Главном управлении МЧС Астрахани сообщили, что им пришла информация от очевидца о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома.

Ранее, 26 июня, в одном из курортных городов Египта обрушилось многоэтажное здание, где туристы арендовали жилье на время отдыха, а на первом этаже находился торговый центр. Речь идет о портовом городе Александрия.