"Идет война": в Кремле решили жестко преследовать участников протестов в Башкирии, – росСМИ

По словам человека, близкого к российскому парламенту, власти пока рассчитывают, что жители Башкортостана самостоятельно проголосуют "как нужно", однако при необходимости голоса за Владимира Путина "могут и накрутить".

На грядущих президентских выборах Кремль готов накрутить голоса за Владимира Путина в Башкортостане на фоне массовых протестов в республике. Об этом пишет российское медиа "Верстка" 18 января, ссылаясь на свои источники.

Сообщается, что силовики изучают ситуацию с массовыми протестами в Башкортостане, чтобы понять, как активисты смогли организовать их. По данным журналистов, они рассчитывают найти соответствующие чаты в WhatsApp или Telegram-каналы.

Источник издания в силовых структурах отметил, что перед силовиками стоит задача доказать, что протесты организовали "внешние провокаторы", а не активисты, однако веских доказательств этому пока нет.

Источник, близкий к администрации президента РФ утверждает, что участников протестов собираются преследовать жестко. По его словам, такое решение было принято "на самом верху" силовых структур вместе с Кремлем.

"Зачем мягко [разгонять]? Есть УК, идет война, такие провокации должны пресекаться", – сказал человек, близкий к парламенту.

Собеседник издания также отметил, что при необходимости голосование в Башкортостане "могут и накрутить". Он подчеркнул, что пока российские власти рассчитывают, что жители Башкортостана самостоятельно проголосуют "как нужно". Желаемый результат – 70% явки и 70% голосов за Владимира Путина.

Протесты в Башкортостане: что известно

Напомним, 15 января, в Башкортостане стартовала акция протеста. Жители города Баймак вступились за активиста Фаиля Алсынова. Люди собрались возле суда, где Алсынову выносили приговор по делу о "разжигании межнациональной розни", требовали освобождения активиста и отставки главы Башкортостана Радия Хабирова.

Местные медиа сообщили, что вечером 17 января российский ОМОН выехал из города Баймак в Башкирии, где проходили митинги протеста против наказания местного активиста. Когда автомобили с силовиками пересекали границы населенного пункта, то попали под "ливень" снежков и камней. В ответ омоновцы начали стрелять.

РосСМИ также сообщили, что в течение двух дней были заблокированы шесть Telegram-каналов, распространявших информацию о событиях в Башкирии. Кроме того, в республике возникли проблемы с работой WhatsApp, а в районе суда пропадал интернет.