В Башкортостане произошел многотысячный протест: подробности (фото, видео)

Несколько тысяч человек вышли на митинг из-за приговора местному активисту Фаилю Алсынову, которого обвинили в "разжигании межнациональной розни".

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В России состоялась одна из крупнейших акций протеста с момента начала полномасштабного вторжения в Украину. Однако на этот раз протест не был направлен против войны — участники выступили в поддержку активиста из Башкортостана. В связи с этим Фокус собрал все детали данного инцидента.

Тысячи людей пришли на протест в Башкортостане

Большая акция протеста началась в городе Баймак в республике Башкортостан во вторник, 15 января. Участники демонстрации собрались возле суда, где выносили приговор местному активисту Фаилю Алсынову, которого обвиняют в "разжигании межнациональной розни".

Протест в Башкортостане

Протестующие скандировали "Свободу!", а также требовали, чтобы глава Башкортостана Радий Хабиров ушел в отставку.

В Башкортостане начались столкновения с силовиками

Уже в четверг, 17 января, по данным российского издания "Медуза", между силовиками и участниками акции протеста начались стычки. Полиция и "Росгвардия" начали блокировать дороги, а в городе отключили интернет.

Сотрудники ОМОН избивали протестующих дубинками, и в ответ на них метали куски снега, а также перчатки и шапки. По сообщениям, в сторону ОМОНовцев также направлялись их собственные дубинки.

Протест в Башкортостане

По данным источника, против людей, собравшихся у здания суда, использовали слезоточивый газ. СМИ также информируют о том, что в сторону протестующих были брошены дымовые шашки, на что активисты ответили броском обратно в сторону ОМОНовцев.

По разным оценкам, задержаны от пяти до нескольких десятков протестующих. В источнике добавили, что по меньшей мере двое участников митинга пострадали: у одного человека разбито лицо, у другого травмирована нога.

Одному из активистов, как утверждают СМИ, вручили повестку в военкомат, после чего отвезли в ФСБ.

Причина протест в Башкортостане

Участники демонстрации собрались возле суда, где выносили приговор местному активисту Фаилю Алсынову, которого обвиняют в "разжигании межнациональной розни". В среду, 17 января, акции протеста продолжились, когда началось финальное заседание суда.

Перед оглашением приговора полицейские перекрыли дорогу в Баймаке и не пропускали автомобили. По словам жителей, в городе глушат интернет. Анонимные Telegram-каналы также сообщают о сбоях в работе мессенджера WhatsApp.

Что известно про дело Фаиля Алсынова

Фаиль Алсынов — один из самых известных башкирских общественников.

Фаиль Алсынов

Дело в отношении активиста было заведено в августе прошлого года, жалобу на него написал глава Башкортостана Радий Хабиров.

В апреле 2023 года Алсынов принимал участие в сельском сходе против незаконной золотодобычи в Зауралье, ведущей к уничтожению сельхозземель и загрязнению воды.

По версии следствия, он "выступил с речью на башкирском языке, содержащей высказывания, в которых негативно оцениваются группы лиц… — "жители Кавказа", "Средней Азии", "армяне"", пишет "Идель.Реалии".

Выступая на митинге, Алсынов говорил, что пока башкиры воюют в Украине, в Башкортостане отбирают их земли.

Те, кто добывают золото в Башкортостане и уничтожают природу, смогут потом уехать к себе на родину, в то время как последствия золотодобычи ударят по местным жителям, подчеркивал он.

"Армяне уедут на свою родину, "кара халык" — к себе, русские — в свою Рязань, татары — в свой Татарстан". "Мы не сможем переселиться, у нас нет другого дома, наш дом тут!" — сказал Алсынов.

Среди прочего, активисту вменяют как раз употребление выражения "кара халык", которое в буквальном переводе означает "черный народ", но в современных тюркских языках используется для обозначения простого народа.

При этом у властей появилось уже несколько версий, против кого Алсынов "возбуждал ненависть". В своем письме в прокуратуру губернатор Хабиров заявлял, что активист "противопоставил башкирский народ с представителями армянской, русской и татарской наций, […] публично устанавливая ограничения прав собственности по национальному признаку".

Напомним, 16 января российские журналисты сообщили, что в РФ осудили экс-руководителя Морского управления Росгвардии Сергея Волкова. Его признали виновным в поставке некачественных копмлексов для защиты Крымского моста. Следствие выяснило, что оборудование было закуплено по завышенным ценам и было некачественным.