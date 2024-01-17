У Башкортостані стався багатотисячний протест: подробиці (фото, відео)

Кілька тисяч людей вийшли на мітинг через вирок місцевому активісту Фаїлю Алсинову, якого звинуватили в "розпалюванні міжнаціональної ворожнечі".

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У Росії відбулася одна з найбільших акцій протесту з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну. Однак цього разу протест не був спрямований проти війни — учасники виступили на підтримку активіста з Башкортостану. У зв'язку з цим Фокус зібрав усі деталі цього інциденту.

Тисячі людей прийшли на протест у Башкортостані

Велика акція протесту почалася в місті Баймак у республіці Башкортостан у вівторок, 15 січня. Учасники демонстрації зібралися біля суду, де виносили вирок місцевому активісту Фаїлю Алсинову, якого звинувачують у "розпалюванні міжнаціональної ворожнечі".

Протест у Башкортостані

Протестувальники скандували "Свободу!", а також вимагали, щоб глава Башкортостану Радій Хабіров пішов у відставку.

У Башкортостані почалися сутички із силовиками

Уже в четвер, 17 січня, за даними російського видання "Медуза", між силовиками та учасниками акції протесту почалися сутички. Поліція і "Росгвардія" почали блокувати дороги, а в місті відключили інтернет.

Співробітники ОМОН били протестувальників кийками, і у відповідь на них метали шматки снігу, а також рукавички і шапки. За повідомленнями, у бік ОМОНівців також прямували їхні власні кийки.

Протест у Башкортостані

За даними джерела, проти людей, які зібралися біля будівлі суду, використовували сльозогінний газ. ЗМІ також інформують про те, що в бік протестувальників було кинуто димові шашки, на що активісти відповіли кидком назад у бік ОМОНівців.

За різними оцінками, затримано від п'яти до кількох десятків протестувальників. У джерелі додали, що щонайменше двоє учасників мітингу постраждали: в однієї людини розбите обличчя, в іншої травмовано ногу.

Одному з активістів, як стверджують ЗМІ, вручили повістку у військкомат, після чого відвезли у ФСБ.

Причина протест у Башкортостані

Учасники демонстрації зібралися біля суду, де виносили вирок місцевому активісту Фаїлю Алсинову, якого звинувачують у "розпалюванні міжнаціональної ворожнечі". У середу, 17 січня, акції протесту продовжилися, коли почалося фінальне засідання суду.

Перед оголошенням вироку поліцейські перекрили дорогу в Баймаку і не пропускали автомобілі. За словами жителів, у місті глушать інтернет. Анонімні Telegram-канали також повідомляють про збої в роботі месенджера WhatsApp.

Що відомо про справу Фаїля Алсинова

Фаїль Алсинов — один із найвідоміших башкирських громадських діячів.

Фаїль Алсинов

Справу щодо активіста було заведено в серпні минулого року, скаргу на нього написав глава Башкортостану Радій Хабіров.

У квітні 2023 року Алсинов брав участь у сільському сході проти незаконного золотовидобутку в Заураллі, що призводить до знищення сільгоспземель і забруднення води.

За версією слідства, він "виступив із промовою башкирською мовою, яка містить висловлювання, в яких негативно оцінюються групи осіб... — "жителі Кавказу", "Середньої Азії", "вірмени"", — пише "Идель.Реалии".

Виступаючи на мітингу, Алсинов говорив, що поки башкири воюють в Україні, в Башкортостані відбирають їхні землі.

Ті, хто видобувають золото в Башкортостані та знищують природу, зможуть потім виїхати до себе на батьківщину, тоді як наслідки золотовидобутку вдарять по місцевих жителях, підкреслював він.

"Вірмени поїдуть на свою батьківщину, "кара халик" — до себе, росіяни — у свою Рязань, татари — у свій Татарстан". "Ми не зможемо переселитися, у нас немає іншого дому, наш дім тут!" — сказав Алсинов.

Серед іншого, активісту закидають якраз вживання виразу "кара халик", який у буквальному перекладі означає "чорний народ", але в сучасних тюркських мовах використовується для позначення простого народу.

При цьому у влади з'явилося вже кілька версій, проти кого Алсинов "збуджував ненависть". У своєму листі до прокуратури губернатор Хабіров заявляв, що активіст "протиставив башкирський народ із представниками вірменської, російської та та татарської націй, [...] публічно встановлюючи обмеження прав власності за національною ознакою".

Нагадаємо, 16 січня російські журналісти повідомили, що в РФ засудили екскерівника Морського управління Росгвардії Сергія Волкова. Його визнали винним у постачанні неякісних копмлексів для захисту Кримського мосту. Слідство з'ясувало, що обладнання було закуплено за завищеними цінами і було неякісним.