В Польше перевернулся автобус с украинцами: есть пострадавшие (фото)

По словам спикера польской полиции Барбары Салчинской-Пырхлой, автобус выехал на обочину и врезался в энергетические барьеры, после чего перевернулся и столкнулся с деревом.

В четверг, 18 января, в польской деревне Вишнице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в котором ехали граждане Украины. Об этом сообщила, спикер полиции города Бяла-Подляска Барбара Салчинская-Пырхла 19 января.

Сообщается, что 63-летний водитель потерял контроль над автомобилем на повороте дороги. Он выехал на обочину и врезался в энергетические барьеры, после чего перевернулся и врезался в дерево.

По данным польской полиции, пострадала 80-летняя женщина. Остальные участники аварии были перевезены на временное место, подготовленное муниципалитетом Вишнице, в ожидании запасного автомобиля.

Правоохранители полагают, что водитель не смог отрегулировать скорость из-за "сложных дорожных условий". Экспертиза показала, что он был трезв.

В Польше перевернулся автобус с украинцами Фото: Полиция Польши

"Давайте помнить, что зимняя погода требует от водителей особой осторожности и внимательности, и, садясь за руль автомобиля, мы несем ответственность за себя, пассажиров, которых перевозим, а также за других участников дорожного движения", — сказала Салчиньска-Пырхла.

Правоохранители связывают аварию с погодой Фото: Полиция Польши

Напомним, 18 января в пресс-службе полиции Тернопольской области сообщили, что на автодороге М-19 Доманово — Тереблече произошло ДТП. Два грузовых автомобиля и маршрутный автобус столкнулись возле поворота к селу Остров.

Ранее, 10 января, во Львовской области произошло столкновение автобуса VAN HOOL с трема автомобилями: Dacia Lodgy, Mini Cooper и Skoda Octavia. Медицинская помощь понадобилась шестерым людям.