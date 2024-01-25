"Ситуация усугубляется": британская разведка назвала ключевую задачу Путина до выборов

По данным Минобороны Великобритании, Кремль всегда отдавал приоритет военным расходам, особенно после вторжения в Украину в 2022 году, что привело к глобальным сбоям в системе отопления.

Война против Украины и увеличение затрат на коммунальные услуги привели к обширным отключениям тепла и электроэнергии в зимний период по всей России. Решение этой проблемы стоит перед президентом РФ Владимиром Путиным, необходимо добиться положительных изменений к марту. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, в течение последних нескольких месяцев в 16 населенных пунктах России произошли сбои в системах отопления. Эти неполадки при отрицательных температурах только усугубляют проблему, которая преследует города и поселки России на протяжении десятилетий, и, возможно, стала более острой в свете военной политики страны.

Согласно данным британской разведки, Россия постоянно отдавала предпочтение военным расходам перед реинвестированием в общественную инфраструктуру, особенно после вторжения в Украину в 2022 году. Многим региональным правительствам было предложено взять на себя бремя решения проблем при сокращении финансирования из Москвы, что привело к снижению расходов на техническое обслуживание.

Кроме того, сообщается, что мобилизация, вероятно, привела к дефициту рабочей силы в различных отраслях, включая квалифицированных инженеров-теплотехников и сантехников.

"Путин поручил министру по чрезвычайным ситуациям Александру Куренкову обеспечить снабжение жителей теплом и электричеством. Решение этой проблемы, вероятно, является ключевой задачей Путина в преддверии предстоящих президентских выборов в России", — отмечают в Минобороны Британии.

Британская разведка назвала ключевую задачу Путина до выборов

Напомним, что 13 января в российском Ростов-на-Дону произошло масштабное отключение электроэнергии. В результате аварии без электричества, отопления и воды остались десятки домов.

Ранее в столице России Москве произошел пожар на подстанции, в результате чего три района лишились электроэнергии и отопления. На месте возгорания работают сотрудники МЧС, потребителей переключают на резервную схему электроснабжения. Так, пожар на подстанции привел к отсутствию тепла и света у жителей более 20 многоэтажных домов. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.