Дмитрию Касинцеву, в квартире которого задержали подозреваемую в ликвидации военкора, также назначили реальный срок. Он получил 1 год и 9 месяцев.

Дарью Трепову, которую задержали по подозрению в убийстве Владлена Татарского, российского пропагандиста, приговорили к 27 годам колонии. Об этом сообщает Telegram-канал SOTA.

Ее признали виновной по статьям о теракте, подделке документов и транспортировке взрывчатых веществ. Прокурор требовал назначить для нее 28 лет колонии.

Дмитрию Касинцеву, в квартире которого задержали Трепову, также назначили реальный срок. Он получил 1 год и 9 месяцев.

Убийство Татарского

В Санкт-Петербурге в кафе "Street food bar" в апреле 2023 года произошел взрыв. В результате происшествия погиб российский военкор и пропагандист Владлен Татарский. На следующий день, 3 апреля, в России задержали подозреваемую в убийстве Дарью Трепову. Девушка пришла на мероприятие и вручила Татарскому статуэтку, которая затем взорвалась.

Как сообщали российские СМИ, 26-летняя Дарья Трепова, обвиняемая в убийстве российского военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), планировала совершить теракт в Москве, намереваясь подарить жертве статуэтку на мартовской лекции в Российском новом университете. Кураторы якобы сумели убедить террористку отказаться от этого намерения.

Напомним, 23 октября 2023 года издание The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщило, что убийство Дугиной и Татарского устроили сотрудники СБУ со связями в ЦРУ. По данным СМИ, в операциях участвовали элитные группы украинских оперативников, сформированные, обученные и оснащенные в тесном партнерстве с ЦРУ.