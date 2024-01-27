"При транспортировке в суд": в Башкирии умер один из задержанных во время протестов, – росСМИ

По данным журналистов, предварительной причиной смерти Рифата Даутова является отравление суррогатным алкоголем, однако сестра умершего утверждает, что он не пил.

В пятницу, 26 января, в Башкортостане скончался мужчина, задержанный по ч.2 ст.212 Уголовного кодекса Российской Федерации ("участие в массовых беспорядках"). Об этом пишет портал "Мой Башкортостан".

Сообщается, что правоохранители задержали мужчину в ходе беспорядков в Баймаке. По данным журналистов, он пребывал в состоянии алкогольного опьянения. По предварительной версии, причиной смерти стало "отравление суррогатным алкоголем".

"При транспортировке в суд Даутову стало плохо в автобусе. Сотрудники полиции сразу же вызвали скорую помощь, однако он умер до прибытия медиков, которым оставалось только констатировать смерть", – сообщил источник портала.

Как отмечает российское медиа SOTA, сестра умершего Залия заявила, что ее брат не участвовал в протесте, а просто ждал свою девушку на площади, когда там проходил митинг. По ее словам, парню сказали явиться в полицейский участок, где ему выписали "предупредительную бумагу".

"Вчера уехали в Зианчуринский р-н, д. Новые Чебенки к родителям девушки, во время вечерней прогулки сегодня подъехала газель, вышли ОМОНы и без слов забрали, сказали только, что фотографировать нельзя. И все, увезли в неизвестном направлении", — вспоминает девушка.

В комментарии Ufa1.ru Залия также опровергла информацию об "отравлении суррогатным алкоголем", заявив что мужчина "не пил".

Напомним, по данным башкирского общественного деятеля Артура Зарипова от 19 января, по всей республике российские силовики задерживают студентов и местных жителей, которые принимали участие в протестах в поддержку активиста Фаиля Алсинова.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 19 января заявил, что митинги жителей Башкирии, которые начались 15 января и не стихли до 19 января, не являются массовыми беспорядками.