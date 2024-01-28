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"Критический момент": Трамп призывал республиканцев "провалить" военную помощь Украине, — СМИ

Тимур Савин
Фото: USA Today | Вмешательство Трампа вызвало эмоциональную дискуссию на закрытой встрече республиканцев

Бывший президент США всячески стремится сорвать победу Джо Байдена на будущих президентских выборах. Часть республиканцев все же хотят добиться сделки для поддержки Украины и Израиля, а также решения проблем с американской границей.

Экс-президент США Дональд Трамп призывает однопартийцев отказаться от соглашения между республиканцами и администрацией Джо Байдена, предусматривающее выделение военной помощи Украине. Об этом сообщили источники канала CNN.

Действия Трампа объясняются его желанием провести кампанию по этому вопросу в ноябре 2024 года. Трамп не хочет, чтобы Байден одержал победу в "области, где он политически уязвим", говорят собеседники.

Сенаторы обеих партий все еще пытаются продвинуть это предложение, но его судьба неизвестна. Сделка предусматривает ужесточение иммиграционной политики США на южной границе в обмен на выделение более 100 миллиардов долларов военной помощи, часть из которых предусматривалось Украине.

Источники газеты HuffPost говорят, что Трамп прямо обратился к нескольким республиканцам с просьбой "провалить" соглашение. Вмешательство Трампа вызвало эмоциональную дискуссию на закрытой встрече республиканцев в Сенате 24 января. В этот день сенаторы несколько часов выражали разочарование по поводу секретных переговоров о помощи Украине и Израилю.

"Рациональные республиканцы хотят как сделки для поддержки Украины и Израиля, так и решения проблемы с границей. Но остальные боятся Трампа", — рассказали собеседники.

Двухпартийные переговоры в Сенате США по соглашению о безопасности границ, достигли критической точки, писало агентство Reuters.

"Мы переживаем критический момент, нам нужно приложить все усилия, чтобы добиться этого. Если не сможем, тогда перейдем к плану Б", — комментировал сенатор-республиканец Джон Тьюн.

Лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл сказал республиканцам на частной встрече, что время и политическая воля для принятия двухпартийного соглашения о границе истекают. По его словам, республиканцы не должны подрывать намерение Трампа сосредоточить кампанию в Белом доме на иммиграции.

Напомним, федеральное жюри Манхэттена обязало Дональда Трампа выплатить 83,3 миллиона долларов писательнице Джин Кэрролл из-за обвинения в изнасиловании.

Трамп также говорил, что Европе придется увеличить расходы на Украину в равной мере с США. По его оценкам, Штаты сейчас платят в 10 раз больше.