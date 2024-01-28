Самый большой в мире круизный лайнер вышел в первый рейс, несмотря на критику экологов (фото, видео)

Корабль Icon of the Seas способен разместить 7 600 пассажиров и 2 350 членов экипажа.

Крупнейший в мире круизный лайнер Icon of the Seas отправился из Майами (Флорида, США), несмотря на беспокойство экологов относительно выбросов метана с судна. Об этом сообщает Telegraph.

Судно имеет длину в 365 метров и ширину почти 50 метров. На корабле 20 палуб. Способен разместить 7 600 пассажиров и 2 350 членов экипажа. Icon of the Seas начал свое семидневное путешествие по островам Карибского моря.

Экологи раскритиковали путешествие. Они утверждали, что корабль, работающий на сжиженном природном газе, выбрасывает в воздух вредный метан.

На этой неделе ICCT опубликовал отчет, в котором говорилось о том, что выбросы метана от судов, работающих на сжиженном природном газе, выше, чем предполагалось действующим законодательством.

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Метан в атмосфере задерживает в 80 раз больше тепла, чем углекислый газ в течение 20 лет. Сокращение этих выбросов считается решающим для замедления глобального потепления.

Icon of the Seas: что интересного на корабле Royal Caribbean

Icon of the Seas — первый новый класс кораблей Royal Caribbean за почти десятилетие. На борту судна расположены и функционируют 2850 кают, 18 гостевых палуб, 7 бассейнов, а следит за всем этим экипаж из 2350 человек.

Парк для прогулок и трехэтажные таунхаусы созданы на корабле. Особое внимание привлекает гигантская пятипалубная сферическая конструкция, названная "Жемчужиной". Прямо под ней расположена величественная лестница, напоминающая итальянский дворец. Также на борту лайнера расположены более 40 ресторанов и питейных заведений, трехэтажные таунхаусы для больших семей и более 33 тысяч растений в так называемом Центральном парке, одном из его районов.

Напомним, в ноябре "Великолепное" меню с "Титаника" 1912 года продали за 84 тысячи фунтов. В нем говорится о том, что пассажиры могли попробовать лосося с соусом "Голландез", мясо весеннего ягненка с мятным соусом, пудинг "Виктория", устрицы и другие изысканные блюда.