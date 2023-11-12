"Великолепное" меню с "Титаника" 1912 года продали за 84 тысячи фунтов (фото)

Пассажиры могли попробовать лосося с соусом "Голландез", мясо весеннего ягненка с мятным соусом, пудинг "Виктория", устрицы и другие изысканные блюда.

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Вечернее меню для пассажиров первого класса на борту "Титаника" от 11 апреля 1912 года реализовали за 84 000 фунтов стерлингов на аукционе. Субботнюю распродажу организовала компания Henry Aldridge & Son в городе Девайз, графство Уилтшир, сообщает ВВС.

По словам аукциониста Эндрю Олдриджа, текст карты меню определенное время находился под водой, поэтому был частично стерт. Это указывает на то, что повлияли ледяные воды Северной Атлантики. Все же, как считает специалист, оно в прекрасном состоянии.

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"Меню — великолепное уцелевшее с самого известного океанского лайнера всех времен", — пояснил эксперт.

В меню остался флаг White Star Line, а также должна была быть оригинальная позолоченная надпись с изображением инициалов OSNC (Ocean Steamship Navigation Company) рядом с надписью RMS Titanic. Никакого другого образца первоклассного меню на ужин 11 апреля не найдено.

Отдельные меню для пассажиров первого класса "Титаника" до сих пор могут удивить гурманов. Среди прочего в списке можно увидеть:

лосось с соусом "Голландез";

мясо весеннего ягненка с мятным соусом;

устрицы;

пудинг "Виктория";

крем-суп из спаржи;

мясо утки;

викторианские медальоны из говяжьей вырезки.

На аукционе продали и другие предметы. В частности, это карманные часы швейцарского производства, принадлежавшие пассажиру второго класса "Титаника" Синай Кантору. Их продали за 97 000 фунтов стерлингов.

Первоклассное палубное одеяло с тартановым узором, которое, возможно, использовалось во время спасения пассажиров, также продали. Его стоимость — 96 000 фунтов стерлингов.

Напомним, самым необычным лотом на аукционе среди всех артефактов с "Титаника", было обычное печенье. Это печенье под названием Spillers and Bakers Pilot в 2015 году продали за 23 000 долларов.