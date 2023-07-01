"Все новое и богатое": письмо пассажира "Титаника" продали на аукционе за 12 тысяч долларов (фото)

Письмо было написано уругвайцем Рамоном Артагавейтией Гомесом своему брату, и в нем он рассказал, что отправляется в Северную Америку и что его "соблазнил" размер "45 000-тонного парохода".

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В Уругвае на акуционе продали письмо 72-летнего пассажира "Титаника" за $12 тыс. Об этом сообщило агентство EFE.

Послание брату на двух листах уругваец Рамон Артагавейтия Гомес написал на бланке компании White Star Line с водяным знаком. В нем он рассказал, что отправляется в Северную Америку, и что его "соблазнил" размер "45 000-тонного парохода". Это было его первое путешествие по океану. Через три дня после написания письма мужчина погиб.

Письмо с момента катастрофы на "Титанике" хранилось в семье Гомесов и передавалось из поколения в поколение.

"Когда мы вчера подъезжали на пароходе, было прохладно, как Рио-де-ла-Плата, и когда я поднял глаза, я будто оказался у подножия пятиэтажного дома. При входе было около 50 официантов. Один забирает мои сумки, и на лифте (их 3) мы поднимаемся на мой этаж на палубе B. На палубе D столовая, а снизу другие", — говорится в письме.

Он также рассказывает, что они ехали в Квинстаун (Ирландия) и пересказывает различные подробности о корабле, среди которых он подчеркивает, что некоторые комнаты были сделаны из скульптурного дерева, что еда была "очень хорошей". "и что в его спальне была электрическая плита.

"Коридоры выкрашены в белый цвет, а некоторые комнаты, как эта, сделаны из резного дерева, я думаю, дуба, с зелеными бархатными диванами и креслами. Все новое и богатое", — подчеркивает он.

Письмо было отправлено во время последнего захода лайнера в порт ирландского города Квинстаун.

Через два месяца после той роковой апрельской ночи 1912 года останки Артагавейтии передали в Уругвай. Его тело достали из воды после кораблекрушения и опознали по вещам и документам, а 18 июня, его похоронили в семейном пантеоне на центральном кладбище Монтевидео.

Напомним, что в Атлантическом океане недалеко от места гибели "Титаника" исчез подводный батискаф, который возил туристов к месту круизного лайнера, затонувшего в апреле 1912 года.

23 июня, Береговая охрана США объявила, что все пассажиры погибли мгновенно в результате взрыва, во время погружения глубины океана для исследования 111-летних руин "Титаника".