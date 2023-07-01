"Все нове і багате": лист пасажира "Титаніка" продали на аукціоні за 12 тисяч доларів (фото)

Лист був написаний уругвайцем Рамоном Артагавейтією Гомесом своєму братові, і в ньому він розповів, що вирушає до Північної Америки і що його "спокусив" розмір "45 000-тонного пароплава".

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В Уругваї на акуціоні продали лист 72-річного пасажира "Титаніка" за $12 тис. Про це повідомило агентство EFE.

Послання братові на двох аркушах уругваєць Рамон Артагавейтія Гомес написав на бланку компанії White Star Line із водяним знаком. В ньому він розповів, що вирушає до Північної Америки, і що його "спокусив" розмір "45 000-тонного пароплава". Це була його перша подорож океаном. За три дні після написання листа чоловік загинув.

Лист з моменту катастрофи на "Титаніку" зберігався у родині Гомесів і передавався з покоління в покоління.

"Коли ми вчора під’їжджали на пароплаві, було прохолодно, як Ріо-де-ла-Плата, і коли я підняв очі, я ніби опинився біля підніжжя п’ятиповерхового будинку. При вході було близько 50 офіціантів. Один забирає мої сумки, і на ліфті (їх 3) ми піднімаємося на мій поверх на палубі B. На палубі D їдальня, а знизу інші", – йдеться у листі.

Він також розповідає, що вони їхали до Квінстауна (Ірландія) та переказує різні подробиці про корабель, серед яких він підкреслює, що деякі кімнати були зроблені з скульптурного дерева, що їжа була "дуже хорошою". "і що в його спальні була електрична плита.

"Коридори пофарбовані в білий колір, а деякі кімнати, як ця, зроблені з різьбленого дерева, я думаю, дуба, з зеленими оксамитовими диванами та кріслами. Все нове і багате", – підкреслює він.

Лист був відправлений під час останнього заходу лайнера в порт ірландського міста Квінстаун.

Через два місяці після тієї фатальної квітневої ночі 1912 року останки Артагавейтії передали до Уругваю. Його тіло дістали з води після корабельної аварії й упізнали за речами та документами, а 18 червня , його поховали в сімейному пантеоні на центральному кладовищі Монтевідео.

Нагадаємо, що В Атлантичному океані неподалік місця загибелі "Титаніка" зник підводний батискаф, який возив туристів до місця круїзного лайнера, що затонув у квітні 1912 року.

23 червня, Берегова охорона США оголосила, що всі пасажири загинули миттєво внаслідок вибуху, під час занурення глибини океану для дослідження 111-річних руїн "Титаніка".