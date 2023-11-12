"Чудове" меню з "Титаніка" 1912 року продали за 84 тисячі фунтів (фото)

Пасажири могли скуштувати лосося із соусом "Голландез", м'ясо весняного ягняти з м'ятним соусом, пудинг "Вікторія", устриці й інші вишукані страви.

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Вечірнє меню для пасажирів першого класу на борту "Титаніка" від 11 квітня 1912 року реалізували за 84 000 фунтів стерлінгів на аукціоні. Суботній розпродаж організувала компанія Henry Aldridge & Son у місті Девайз, що у графстві Вілтшир, повідомляє ВВС.

За словами аукціоніста Ендрю Олдріджа, текст карти меню певний час перебував під водою, тому був частково стертий. Це вказує на те, що вплинули крижані води Північної Атлантики. Все ж, як вважає фахівець, меню в чудовому стані.

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"Меню — чудове вціліле з найвідомішого океанського лайнера всіх часів", — пояснив експерт.

У меню залишився прапор White Star Line, а також мав бути оригінальний позолочений напис із зображенням ініціалів OSNC (Ocean Steamship Navigation Company) поряд із написом RMS Titanic. Жодного іншого зразка першокласного меню на вечерю 11 квітня не знайдено.

Окремі меню для пасажирів першого класу "Титаніка" й досі можуть здивувати гурманів. Серед іншого в списку можна побачити:

лосося із соусом "Голландез";

м'ясо весняного ягняти з м'ятним соусом;

устриці;

пудинг "Вікторія";

крем-суп зі спаржі;

м'ясо качки;

вікторіанські медальйони з яловичої вирізки.

На аукціоні продали й інші предмети. Зокрема, це кишеньковий годинник швейцарського виробництва, що належав пасажиру другого класу "Титаніка" Синай Кантору. Його продали за 97 000 фунтів стерлінгів.

Першокласну палубну ковдру з тартановим візерунком, яка, можливо, використовувалася під час порятунку пасажирів, також продали. Її вартість — 96 000 фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, найнезвичайнішим лотом на аукціоні серед усіх артефактів із "Титаніка" було звичайне печиво. Це печиво під назвою Spillers and Bakers Pilot у 2015 році продали за 23 000 доларів.