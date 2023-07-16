"Найцінніше печиво у світі": скільки коштують артефакти з "Титаніка" (фото)

Дослідження уламків "Титаніка" тривають, і знайдені артефакти розкривають історії пасажирів і екіпажу затонулого корабля.

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Знаменитий "Титанік" спочиває на дні Атлантичного океану вже понад 100 років, але це не означає, що його залишили без уваги. Велика кількість дослідників і звичайних дайверів багато років шукали та знаходили різні цінні артефакти в зруйнованому корпусі корабля. І багато з цих цінних для історії реліквій було продано на аукціонах за мільйони доларів, пише Express.

Аукціонні доми по всьому світу заробили величезні статки, продаючи речі та предмети, які колись належали пасажирам і членам екіпажу "Титаніка", що затонув 1912 року. Серед найдивовижніших предметів, які були продані на аукціоні, є зношена скрипка, на якій грав музикант з оркестру корабля, коли 12 квітня 1912 року "Титанік" тонув.

Вважається, що власником цієї скрипки був сам керівник оркестру Воллес Гартлі. Як відомо, він зібрав весь оркестр на палубі корабля, коли той почав своє занурення під воду, і музиканти виконували в цей час знаменитий англійський християнський гімн під назвою "Ближче, Господь, до Тебе". У 2013 році цю скрипку продали на аукціоні у Великій Британії за 1,7 млн доларів. Це найбільша сума для проданих з "Титаніка" речей.

Бінокль із "Титаніка" Фото: Getty

За словами власника британського аукціонного дому Henry Aldridge & Son Генрі Олдріджа, те, що ця скрипка є справжньою, підтвердив її аналіз після того, як інструмент виявили на горищі одного з будинків у Великій Британії 2006 року. На скрипці також була вигравірувана срібна пластина, яка пов'язувала інструмент із керівником оркестру "Титаніка".

Також під час аукціонних торгів великі суми вдавалося виручити від продажу листів із затонулого корабля. Завдяки цим листам багато людей змогли уявити собі життя пасажирів "Титаніка".

Один із таких листів написала Естер Гарт та її семирічна донька Єва, які змогли пережити катастрофу "Титаніка". Цей лист, адресований матері Гарт вдалося врятувати тому, що він зберігався в кишені пальта її чоловіка, яке він дав їй, щоб та зігрілася. Але чоловік Гарт не пережив катастрофу.

Листи з "Титаніка" Фото: Getty

Найімовірніше, найнезвичайнішим лотом на аукціоні серед усіх артефактів з "Титаніка", було звичайне печиво. Це печиво під назвою Spillers and Bakers Pilot у 2015 році продали за 23 000 доларів. Генрі Олдрідж називає його "найціннішим печивом у світі".

Це печиво вдалося зберегти Джеймсу Фенвіку, пасажиру парохода "Карпатія". Цей корабель прибув на місце аварії "Титаніка" після отримання сигналу лиха й екіпаж врятував людей, які вижили, із затонулого корабля.

Як уже писав Фокус, Джеймс Кемерон може екранізувати аварію батискафа "Титан" компанії OceanGate біля уламків "Титаніка". Ані назву стримінгового сервісу, який хоче зняти серіал, ані масштаби фінансування майбутнього проекту поки що не розголошують.

Також Фокус писав про те, що перші випробувачі розповіли про найбільший круїзний лайнер у світі, який більший за "Титанік". Майкл Бейлі, президент і виконавчий директор компанії Royal Caribbean International, зазначає, що енергія і час, вкладені в створення цього судна, були витрачені не даремно.