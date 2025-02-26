Неймовірна удача: жінка купила картину за $3, а потім дізналась її справжню ціну (фото)

Одного дня Маріси Мейсі навідалась у комісійний магазин й натрапила там на одну цікаву картину, а точніше, рамку, в якій вона продавалася. Вона й подумати не могла, скільки коштує ця робота.

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Маріси Мейсі з Огайо (США) не повірила власним очам, коли дізналася, скільки насправді коштує картина, яку вона придбала в комісійному магазині Goodwill всього за три долари. Знахідкою жінка похизувалась у відео на своїй сторінці в TikTok.

Одного дня Мейсі навідалась у місцевий комісійний магазин й натрапила там на одну цікаву картину, а точніше, рамку, в якій вона продавалася.

"Насправді я планувала викинути полотно і використовувати цю рамку в нашій фотостудії. Потім помітила, що це оригінальна робота, а не якась високоякісна репродукція", — розповіла американка в інтерв'ю Newsweek.

Коли Маріса йшла з покупками до машини, то випадково помітила ім'я художника (Йоганна Бертельсена) на рамі й вирішила пошукати в інтернеті детальнішу інформацію про нього. Це був перший момент, коли вона зрозуміла, що, ймовірно, уклала дуже вигідну угоду.

"Я бачила чимало оригінальних картин, але зазвичай вони належали місцевим художникам або чиїмось хитромудрим бабусям з 1970-х років", — розповідає авторка ролика.

Картину продали за $2300 Фото: TikTok

Маріса вирішила детальніше дослідити картину американського імпресіоніста, на якій зображена церква Святого Патріка в Нью-Йорку (США), й розмістила її фотографію на сторінці з оцінки творів мистецтва у Facebook.

Згодом з Мейсі зв’язалися представники компанії Caza Sikes, що займається мистецтвознавчою експертизою. Зрештою, вони підтвердили автентичність роботи й згодом виставили її на аукціон. У підсумку полотно продали за $2300. Це неймовірна удача, враховуючи, що американка заплатила за неї всього три долари.

Нагадаємо, раніше Сара Паррі, досліджуючи місцевий магазин вживаних товарів у Келлері (Техас, США), випадково побачила олійну картину, за яку заплатила лише 8 доларів. Придивившись уважніше до полотна, жінка з подивом виявила підпис автора — Брумметта Ехохока, визнаного художника, письменника, ветерана Другої світової війни та представника індіанського племені Пауні.

А от майбутня наречена з Каліфорнії (США) Девіс Буржуа була настільки вражена, що "ледь стримала сльози", виявивши у крамниці вживаних речей ексклюзивні шкіряні туфлі від дизайнера Габріели Херст, які досконало пасували до її весільного вбрання.