Невероятная удача: женщина купила картину за $3, а потом узнала ее настоящую цену (фото)

Однажды Мариси Мейси наведалась в комиссионный магазин и наткнулась там на одну интересную картину, а точнее, рамку, в которой она продавалась. Она и подумать не могла, сколько стоит эта работа.

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Мариси Мейси из Огайо (США) не поверила собственным глазам, когда узнала, сколько на самом деле стоит картина, которую она приобрела в комиссионном магазине Goodwill всего за три доллара. Находкой женщина похвасталась в видео на своей странице в TikTok.

Однажды Мэйси наведалась в местный комиссионный магазин и наткнулась там на одну интересную картину, а точнее, рамку, в которой она продавалась.

"На самом деле я планировала выбросить полотно и использовать эту рамку в нашей фотостудии. Потом заметила, что это оригинальная работа, а не какая-то высококачественная репродукция", — рассказала американка в интервью Newsweek.

Когда Мариса шла с покупками к машине, то случайно заметила имя художника (Иоганна Бертельсена) на раме и решила поискать в интернете более подробную информацию о нем. Это был первый момент, когда она поняла, что, вероятно, заключила очень выгодную сделку.

"Я видела немало оригинальных картин, но обычно они принадлежали местным художникам или чьим-то хитроумным бабушкам из 1970-х годов", — рассказывает автор ролика.

Картину продали за $2300 Фото: TikTok

Мариса решила подробнее исследовать картину американского импрессиониста, на которой изображена церковь Святого Патрика в Нью-Йорке (США), и разместила ее фотографию на странице по оценке произведений искусства в Facebook.

Позже с Мейси связались представители компании Caza Sikes, занимающейся искусствоведческой экспертизой. В конце концов, они подтвердили подлинность работы и впоследствии выставили ее на аукцион. В итоге полотно продали за $2300. Это невероятная удача, учитывая, что американка заплатила за нее всего три доллара.

Напомним, ранее Сара Парри, исследуя местный магазин подержанных товаров в Келлере (Техас, США), случайно увидела масляную картину, за которую заплатила всего 8 долларов. Присмотревшись внимательнее к полотну, женщина с удивлением обнаружила подпись автора — Брумметта Эхохока, признанного художника, писателя, ветерана Второй мировой войны и представителя индейского племени Пауни.

А вот будущая невеста из Калифорнии (США) Дэвис Буржуа была настолько поражена, что "едва сдержала слезы", обнаружив в магазине подержанных вещей эксклюзивные кожаные туфли от дизайнера Габриэлы Херст, которые идеально подходили к ее свадебному наряду.