Искатель сокровищ на вспаханном поле обнаружил редкую золотую застежку, которой более 3 тыс. лет (фото)

Застежка железного века ирландского производства является одним из семи образцов, найденных в Англии и Уэльсе, лучше всего сохранившихся.

На вспаханном поле вблизи Элластона в Стаффордшире нашли редкую золотую застежку для платья. Украшение изготовлено примерно в 1000 году до нашей эры. Британский музей сообщил о новых археологических находках, которые были внесены в список Portable Antiquities Scheme (PAS).

Джонатан Нидем, кладоискатель, с металлодетектором ходил по вспаханному полю. Слабый звуковой сигнал побуждал копать глубже. Впоследствии и вытащил очень редкую застежку для платья из чистого золота.

Характерный дизайн объекта, состоящего из двух чашек, заставил сначала его подумать, что это ручка от ящика. Застежка железного века ирландского происхождения является одним из семи образцов, найденных в Англии и Уэльсе, и одним из наиболее хорошо сохранившихся.

Такие находки, как застежка, оцениваются независимо. Они могут быть приобретены музеем, а вырученные средства, как правило, делятся между нашедшим и владельцем земельного участка.

Золотая застежка Фото: Getty

"Это то, о чем вы даже в самых смелых мечтах не могли подумать, что с вами произойдет. Это даже не один шанс на миллион, а один на миллиард, чтобы найти нечто подобное", — пояснил кладоискатель.

Также одной из самых интересных находок стала миниатюрная деревянная фигурка, найденная на берегу Темзы в Лондоне. Каролина Наннели — женщина, которая нашла ее. Она сообщила, что фигурка имеет два лица: с одной стороны — человеческий череп, с другой — женское лицо.

Деревянная фигурка Фото: Getty

На этом же месте были найдены четки, вырезанные из кости. Находка датируется примерно 1450 годом.

Напомним, турист приехал в США посмотреть запуск ракеты в космос и нашел бриллиант в грязи. Стоимость драгоценного камня может оцениваться примерно в 28 250 долларов США.