В России у трех самолетов во время рейса отказали двигатели, — росСМИ

Российские журналисты пишут, что неисправности в самолетах российских авиакомпаний нередки и только с начала года во время рейса произошло не менее 14 таких инцидентов.

Из-за введенных санкций и невозможности закупать детали и проводить ремонты у российских авиакомпаний продолжают случаться технические проблемы. Так, только за последнее время у крупнейшей частной авиакомпании РФ отказали двигатели в трех самолетах. Об этом пишет The Moscow Times.

Отмечается, что один из инцидентов произошел у лайнера S7 в понедельник, 29 января. На борту воздушного судна Airbus A-320 находилось 170 пассажиров, самолет вылетел из Омска и приземлился в Домодедово. В дальнейшем рейсы ему не разрешили выполнять.

Журналисты пишут, что у лайнера S7 это уже третий инцидент за последнюю неделю. За несколько дней до этого из-за неисправности двигателей не смогли взлететь два самолета авиакомпании. Один самолет должен был лететь из Улан-Удэ в Москву, а другой — из Москвы в Анталию. В обоих случаях рейсы должны были выполнять самолеты Boeing 737-800.

Издание отмечает, что ранее крупнейшая российская авиакомпания столкнулась с проблемой обслуживания американских двигателей P&W для Airbus A320/А321neo. Причиной этому является то, что технические организации РФ и Ирана не работают с такими двигателями.

Неисправности в самолетах российских авиакомпаний нередки и только с начала года во время рейса произошло не менее 14 таких инцидентов. Около трети из них — проблемы с двигателями.

Отмечается, что причиной падения российского самолета Falcon в Афганистане, который летел из Индии в Москву, по предварительной версии, тоже стал отказ двигателей.

Ссылаясь на данные Росавиации журналисты пишут, что в течение января-ноября 2023 года в РФ произошло 670 авиаинцидентов. В около 60% случаях причиной был отказ авиатехники.

Вероятно, что такая ситуация с самолетами из-за введенных санкций, ведь авиакомпании не могут покупать оригинальные запчасти. Также причиной аварий является то, что детали на самолетах используются дольше, чем это позволяют нормы безопасности.

Напомним, 16 января в The Washington Post писали о том, что российские авиакомпании из-за санкций не могут получать важные запчасти. Вследствие этого в РФ участились случаи неисправностей воздушных судов.

В Международной организации гражданской авиации заявляли о своих опасениях относительно того, может ли Россия гарантировать безопасность своих самолетов. Однако в России говорят, санкции никоим образом не влияют на безопасность авиаперелетов.

Также иностранные журналисты сообщали, что запчасти к самолетам в РФ могут поставляться через россиян, у которых есть родственники за рубежом. Как отмечалось, по такой схеме закупать детали могла российская авиакомпания Nordwind Airlines.