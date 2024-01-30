Обход санкций и обмен информацией: депутатка Европарламента от Латвии работала на ФСБ, — СМИ

По данным расследователей из The Insider, Татьяна Жданюк переписывалась с кураторами российской спецслужбы минимум с 2005 года. Ее шведская коллега не удивлена деятельностью Кремля.

Российская ФСБ продолжает вербовать европейских политиков уже много лет и депутатка Европарламента от Латвии Татьяна Жданюк не стала исключением. The Insider поделился собственным расследованием по этому поводу.

Родилась Татьяна Жданюк в Риге еще в 1950 году — ее семья туда переехала после Второй мировой войны. В свое время женщина окончила Латвийского государственного университета, вступила в КПСС, а ближе к концу 80-х начала борьбу за то, чтобы Латвия осталась в СССР.

У нее ничего не вышло, однако уходить из политики она не собиралась и надеялась на поддержку со стороны россиян в Балтии. В будущем она была завербована российскими спецслужбами, однако неизвестно, произошло это до распада Советского Союза или уже после.

В сети появилась переписка с куратором Татьяны Жданюк и она велась минимум с 2005 года, сообщают расследователи из The Insider, подтверждая подлинность сообщений. Диалог был с сотрудником питерского УФСБ Дмитрием Гладеем. Сейчас ему 74 года и он в отставке.

В сети показали переписку депутатки Европарламента от Латвии с кураторами из ФСБ Фото: The Insider

Депутатку Европарламента завербовала ФСБ: первые переписки

Первые письма датированы 3 октября 2005 годом. Татьяна Жданюк отправляла своему куратору сразу два вложения: первое — проект повестки для предстоящей конференции в Таллине и Нарве, а второе — проект пресс-релиза о самом мероприятии, на котором хотели обсудить "опыт участия российских политиков в муниципальных органах власти и опыт сотрудничества между НПО и местными органами власти".

В тот же год представители Службы внутренней безопасности Эстонии заявили в своем отчете, что Европейский русский альянс, в состав которого входила и сама Татьяна Жданюк, — проект ФСБ.

В комментарии расследователям из The Insider депутатка Европарламента от Латвии также признавалась, что она знает, кто такой Дмитрий Гладей — они были знакомы. При этом она не смогла объяснить, для чего присылала ему на согласование различные проекты.

"Я несколько раз встречалась с Дмитрием и его женой в Ленинграде, где они жили. Они также несколько раз приезжали в Ригу. Позже, когда их дочь вышла замуж за латыша, они регулярно приезжали в Ригу навестить своих родственников. Парень переехал к своей жене в Санкт-Петербург, начал там успешный бизнес и открыл ресторан латышской кухни", — рассказывала Татьяна Жданюк.

В сети показали переписку депутатки Европарламента от Латвии с кураторами из ФСБ Фото: The Insider

По переписке куратора ФСБ и депутатки Европарламента можно понять, говорится в материале, что они достаточно регулярно встречались в Европе и в Москве, однако какой характер носили эти встречи — неизвестно.

В сентябре 2007 года, спустя неделю после их очередной встречи в российской столице, Татьяна Жданюк написала представителю ФСБ длинное письмо, в котором извинилась, что не смогла отправить обещанную информацию из Страсбурга, а потом и вовсе перечислила задачи, которые удалось выполнить с июня того года.

В сети показали переписку депутатки Европарламента от Латвии с кураторами из ФСБ Фото: The Insider

Депутатку Европарламента завербовала ФСБ: активная работа

Много лет Татьяна Жданюк продолжала работать. Она даже организовала общественные слушания в Европарламенте, которые посвящены отношению властей Эстонии к протестам после переноса памятника советскому солдату.

Также ей удалось запустить в Латвии специальную радиопередачу, которая называлась "Час русском школы". В ней россиян регулярно предупреждали о вероятных проблемах, с которыми те могут столкнуться, если отправить своих детей в латышские школы, в которых не преподают на русском. Отдельно была организована выставка в Европарламенте, которая называлась "Русские Латвии".

К слову, в комментарии The Insider женщина также добавила, что познакомилась с своим куратором еще в начале 1970-х на турбазе на Северном Кавказе, однако якобы понятия не имела, что он шпион из России.

"Я могу засвидетельствовать, что из тех, с кем я сидела за одним столом, только о Владимире Путине и Сергее Нарышкине я точно знала, что они сотрудники ФСБ России", — говорит депутатка Европарламента.

Депутатку Европарламента завербовала ФСБ: новые кураторы

В 2013 году Дмитрий Гладей перестал работать с Татьяной Жданюк. Ее отчеты пересылали на новый анонимный почтовый ящик, который принадлежал Сергею "Красину". Именно он теперь получал напрямую агентурные отчеты.

В сети показали переписку депутатки Европарламента от Латвии с кураторами из ФСБ Фото: The Insider

Расследователи из The Insider смогли идентифицировать мужчину благодаря тому, что он использовал в качестве пароля свой номер телефона. Принадлежит он Сергею Бельтюкову, действующему офицеру ФСБ из Санкт-Петербурга. Свою деятельность в российской спецслужбе он начал в 1993 году, когда и окончил Петербургский экономический университет.

В сети показали переписку депутатки Европарламента от Латвии с кураторами из ФСБ Фото: The Insider

В 2022 году появилась информация о том, что с Татьяной Жданюк работал еще одним оперативник ФСБ. В тот момент эстонский суд рассматривал дело самопровозглашенного "омбудсмена Эстонии по правам человека" Сергея Середенко, которого обвиняли в антигосударственной деятельности. Его курировал Артем Куреев.

В сети показали переписку депутатки Европарламента от Латвии с кураторами из ФСБ Фото: The Insider

Последний гражданин был также связан и с Татьяной Жданюк, ведь в 2014 году она подала заявление в посольство Бельгии в Москве, чтобы Артем Куреев смог посетить Европейский парламент в апреле того же года. Спустя несколько недель после того, как украинский Крымский полуостров был оккупирован россиянами. Соответственно, депутатка Европарламента от Латвии не только делилась отчетами с кураторами, но и помогала им попадать на территорию европейского континента благодаря своему служебному положению.

Евродепутатка от шведской Партии зеленых и бывший министр культуры и демократии в Стокгольме Алиса Бах Кунке в комментарии The Insider рассказала, что новость о работе Татьяны Жданюк на спецслужбы РФ, но совершенно ее не удивляет.

"Я была министром в правительстве Швеции, я знаю о том, как работают агенты России и Путина и что у них повсюду есть шпионские сети", — говорится в сообщении.

Напомним, 8 января сообщалось, что ФСБ РФ направила дополнительных "идеологов" на юг Украины, которые должны были следить за логистикой. Российские власти обеспокоены судьбой коллаборационистов на Херсонщине и в Крыму, которые участвуют в так называемых "выборах президента РФ". Поэтому ФСБ выделила для их охраны дополнительные силы.