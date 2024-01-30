Разделились по отношению к войне: далеко не все россияне поддерживают Путина, — эксперт

По словам политтехнолога Бориса Тизенгаузена, в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину многие россияне выехали за границу, чтобы не быть участниками режима Владимира Путина.

В России в настоящее время готовятся к предстоящим президентским выборам, исход которых, вероятно, уже известен. У Владимира Путина есть определенное количество сторонников среди россиян, а также есть те, кто не готов отдать свой голос за него. Об этом сообщил политтехнолог Борис Тизенгаузен в комментарии изданию "24 Канал".

По его словам, реакция россиян на текущие события в стране различна. Он подчеркнул, что недовольные можно классифицировать по нескольким категориям.

Эксперт отметил, что многие люди покинули свои дома еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Они осознали, что события развиваются в негативном направлении, и ожидаемые репрессии не обещают ничего хорошего.

Вторая волна людей покинула свою Родину после того, как Владимир Путин объявил о мобилизации. Затем последовали еще несколько волн эмиграции, связанных с введением в России определенных законодательных норм.

"Сейчас ожидается еще одна волна тех, кто поедет за границу, а также продажа недвижимости в России из-за нового закона. Согласно ему, власть может отобрать имущество у человека, который не поддерживает Путина и его маниакальные инициативы", – отметил политтехнолог.

Политтехнолог подчеркнул, что среди россиян, покинувших свою страну, найдутся активные личности, от которых можно ожидать поддержки в информационном плане и возможных пожертвований в поддержку Вооруженных Сил Украины.

"Когда общаюсь с ребятами из разных подразделений, они рассказывают, что им пишут россияне, которые признаются, что им стыдно за Россию. Они просят разрешения перевести украинским военным средства", – сообщил Тизенгаузен.

Он отметил, что в России также присутствуют те, кто остается в тени, ожидая, когда к ним придут представители подобных организаций, как "Легион свободы", РДК, или же Вооруженные Силы Украины с российскими добровольцами, чтобы освободить их.

"Есть такие, кто думает, что либо Борис Надеждин победит на выборах, либо комета ударит в Кремль, что вероятнее, и после этого все в России станет "прекрасно". Все забудут о сотнях тысяч жертв и разрушенных городах", – отметил Тизенгаузен.

Также существует еще одна группа недовольных, которые предпочитают оставаться в тени и боятся даже перед близкими высказать свою точку зрения, осознавая, что могут быть доносы на них. Согласно высказыванию политтехнолога, в соответствии с новыми автократическими и диктаторскими законами в России, эти люди могут подвергнуться наказанию за свои высказывания.

"Также есть очень редкая категория людей желающих России максимально жестокого удара, а также ее развала. Для них эта гигантская Россия с воюющим мобилизационным потенциалом уже не является родиной", – объяснил он.

По мнению политтехнолога, эти люди стремятся к тому, чтобы их страна подверглась наказанию, испытала страдания и вынуждена была уплатить репарации.

"А есть такие ребята из России, которые взяли в руки оружие и освобождают Украину. Если россияне действительно хотят искупить вину и войти в историю как освободители России от тех, кто ведет ее в пропасть, они могут пойти в такие подразделения как РДК. Тогда они впишут свое им золотыми буквами в историю свободной и демократической России", – подчеркнул Борис Тизенгаузен.

Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что в РФ возможна тотальная мобилизация после выборов президента в 2024 году. По его мнению, президентские выборы в РФ 17 марта 2024 года станут "знаковой датой" для Кремля, после которой возможна тотальная мобилизация граждан.

Ранее Госдума внесла поправки в закон о выборах президента. Изменения в законе направлены на ограничение деятельности прессы в период избирательной кампании и в день выборов.