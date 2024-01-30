Выбор Финляндии. Вступить в НАТО и перейти дорогу России

После вступления Финляндии в НАТО президент Саули Ниинисте позвонил Путину и сказал: если тот хочет найти виновника такого неприятного для РФ расширения альянса, то пусть посмотрит в зеркало. Однако на самом деле историческое решение Финляндии имело под собой гораздо более весомые аргументы, чем желание эффектно унизить лидера агрессивного государства перед широкой публикой. Фокус изучал, чем опыт Финляндии будет полезен для Украины.

В минувшее воскресенье в Финляндии состоялись президентские выборы. Рейтинг действующего президента Саули Ниинисте (в 2018 году переизбрался в первом туре с результатом более 60% голосов, установив национальный рекорд) составляет впечатляющие 90%, однако он отказался менять конституцию и не баллотировался на этих выборах в третий раз. Неудивительно, что два самых популярных кандидата, которые и вышли во второй тур выборов — депутат от Партии зеленых и бывший министр иностранных дел Пекка Хаависто и представитель правоцентристов, бывший премьер-министр Александр Стубб, всячески подражали действующему президенту. И как отмечают обозреватели, к любому из кандидатов в президенты у финнов один вопрос: "Сможете ли защитить нас от России?".

Земли, которые потеряла Финляндия после завершения Зимней войны Фото: Вікіпедія

Как Финляндия распрощалась со статусом колонии

Истории Украины и Финляндии довольно похожи. Их обеих завоевала Российская империя, отвоевав эти территории у более слабых западных завоевателей. Финляндия тоже имела определенный особый статус в империи (Украина же его со временем потеряла). И здесь начались разногласия.

После революции 1917 года Финляндии удалось то, чего не получилось у Украины — получить независимость. Страна Суоми как будто на несколько десятилетий опередила Украину. Через два десятилетия восстановленная империя попыталась вернуть назад "свои" утраченные земли. В 1939-1940 году состоялась короткая война, которая вошла в историю как "Зимняя война".

В последние годы в Украине ставили в пример маршала Карла Густава Маннергейма, который тогда возглавил сопротивление СССР, однако на самом деле он признал потерю около 10% территории своего государства, вместе со вторым по величине городом в стране — Выборгом. Однако через неполных два года попытался отыграться в союзе с нацистской Германией. Финны выбрали не тех союзников и могли дорого за это поплатиться. И уже здесь маршал Маннергейм действительно проявил чудеса гибкости, признав свою вину и таки избежав оккупации своей территории.

Таким образом де-факто союзница стран оси Финляндия по результатам Второй мировой войны оказалась в гораздо лучшем положении, чем основные первые жертвы агрессии — Чехословакия и Польша, попавшие под жесткую советскую оккупацию. Фактически большинство стран Восточной Европы стали московскими провинциями, тогда как Финляндия сохранила "широкую автономию". Суоми не вошли в Варшавский договор. Хотя финны входили в сферу влияния Москвы, они сохранили самоуправление и свой политический строй. На практике их положение позволило им сохранять хорошие отношения с обеими враждующими в Холодной войне сторонами, то есть торговать с обеими. В определенной степени это даже лучшая диспозиция, чем у некоторых стран НАТО.

Когда Финляндия вступала в Европейский союз, то у нее уже был один из самых высоких уровней жизни в мире Фото: Pexels Когда Финляндия вступала в Европейский союз, то у нее уже был один из самых высоких уровней жизни в мире Фото: Pexels Когда ФинляндияКогда Финляндия вступала в Европейский союз, то у нее уже был один из самых высоких уровней жизни в мире вступала в Европейский союз, то у нее был один из самых высоких уровней жизни в мире Фото: Pexels

Такое развитие событий привело к тому, что когда в 1995 году после развала большевистского блока Финляндия вступала в Европейский союз, то у нее был один из самых высоких уровней жизни в мире. Смысла отказываться от нейтралитета, когда казалось наступил конец истории не было. РФ оставалась крупнейшим торговым партнером Финляндии вплоть до 2013 года. Финляндия импортировала из России энергоносители (60-65% импорта), взамен продавала РФ готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью. Классическая схема выгодна фактически обоим — демократической Финляндии она позволяла обеспечивать высокий уровень оплаты труда, что обусловливало высокие стандарты жизни населения; авторитарной России — обогащаться на природных ресурсах властной верхушке.

Финляндия и НАТО — 30 лет сотрудничества

В украинских политических реалиях рубежей тысячелетий часто пытались отождествлять понятия политического нейтралитета и пацифизма. На самом деле это диаметрально разные понятия, и Суоми это прекрасно понимали. Так же как и Швейцария и Швеция, Финляндия платила определенную цену за свою внеблоковость. Она вкладывала значительные ресурсы в свой военно-промышленный комплекс, вооружение своей армии и держала в тонусе (а точнее на воинском учете свое население). Для Финляндии понятие нейтралитет означало не столько, что на нее никто не нападет, сколько, что в случае внешней агрессии за нее никто не вступится. Поэтому свою независимость снова нужно будет отстаивать самостоятельно.

Поэтому в НАТО Финляндия тоже вступила со своими высокими военными стандартами. Еще с 1992 года финны начали военное сотрудничество с альянсом, которое существенно углубилось в последние годы. Уже зимой 2022 года было закуплено 64 новейших американских военных самолета.

Финляндия самостоятельно вышла на расходы на оборону более 2% своего ВВП (стандарт НАТО), чего не выполняет значительная часть членов альянса. Несмотря на возможные стереотипы, финское общество довольно милитаризованное. Ежегодно обучение проходит не менее 21 тысячи резервистов, общие резервы составляют 900 тысяч человек, при регулярной армии численностью в 280 тысяч. Это все при населении Финляндии 5,5 млн человек. Если эти пропорции спроецировать на Украину, то у нас по состоянию на декабрь 2021 года должна была быть почти 2 миллионная регулярная армия и около 7,5 млн резервистов, готовых в любой момент взять в руки оружие.

Как и почему Финляндия перекрыла границы с РФ

С узурпацией власти в РФ в руках Путина в последние десятилетия все более напряженной становилась обстановка на границе с Российской Федерацией.

Границы с Финляндией составляют менее 11% сухопутной границы России. Такую большую страну, как РФ, трудно изолировать, однако пережать конкретные артерии возможно. Путь к Кульскому полуострову является одной из таких артерий и контроль за ней принадлежит Финляндии.

Стратегическое расположение Финляндии предоставляет реальный потенциал к контролю за выходом российских войск к Северо-Ледовитому океану. По словам финского профессора Тимо Вихавайнен, Финляндия и водоемы, на которые распространяется ее контроль, несут для России стратегическое значение уже на протяжении веков — и поэтому она так просто их не отпустит.

Весомым фактором в отношениях между РФ и Финляндией является этническая составляющая. Восточные Карелия. После аннексии территории Финляндии значительная часть населения (около 25%) были вселены оттуда. Этот акт геноцида помнят по обе стороны границы. Кроме того, финны этнически близки к жителям российского региона Карелия. Многие его жители имеют родственников в Финляндии. Излишне говорить о разнице в уровне жизни, которая наблюдается по обе стороны границы. Конечно, российские власти жестоко задавливают в корне любые искры местного сепаратизма, однако ситуация может измениться в любой момент и никто не знает как далеко может зайти идея "исторического единства финского народа". В конце концов сама Финляндия и обрела свою независимость после проигранной Российской империей войны, фронты которой были почти так же далеки от Финляндии, как сейчас от Карелии.

Гибридный ответ Кремля: искусственный кризис с мигрантами и ультиматумы

Вступление Финляндии в НАТО стало максимально выгодным для обеих сторон. НАТО усилилось реально мощным союзником, который усилил военный потенциал альянса. Также стратегическое расположение Финляндии усилило геополитическое положение НАТО. В проигрыше от этого оказалась Россия, которая получила мощный ответ на свой ультиматум от декабря 2021 года. РФ требовала ухода альянса на запад, взамен получила кратное увеличение своей сухопутной границы с альянсом еще и в максимально неудобном для себя месте.

Российские мигранты на границе с Финляндией Фото: Getty Images

Кремль всячески пытается дестабилизировать ситуацию. В ноябре на финно-российской границе повторилась ситуация на польско-белорусской границе образца 2021 года. Россия "атаковала" Финляндию нелегальными мигрантами. В результате в Хельсинки приняли решение о полном закрытии границы с неадекватным восточным соседом. Еще раньше произошла странная ситуация с повреждением газопровода, который соединяет Финляндию с Эстонией. Очевидно, что гибридная агрессия против Финляндии продолжится и в 2024 году, однако какие методы выберет Кремль в дальнейшем остается загадкой.

Выводы для Украины

Для Украины расширение НАТО является крайне положительным фактором. Это ставит на шпагат российские войска (что особенно важно РЭБ и средства ПВО — Кремль не может себе позволить остаться полностью "слепым" в такой важной точке), а также демонстрирует, что политика ультиматумов в Евроатлантическом мире неприемлема и бесперспективна. Официальному Киеву важно сохранить эту тенденцию в долгосрочной перспективе, чтобы обеспечить дальнейшую стратегическую поддержку уже Украине в нашей борьбе с агрессором.