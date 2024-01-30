"Плевать на чувства японцев": Медведев "закрыл" территориальный вопрос о Курильских островах

Российский политик предложил недовольным тем, что Курильские острова контролирует Москва, совершить самоубийство.

Заместитель председателя Совбеза и экс-президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия разместит на Курильских островах новые виды вооружений. Об этом он сообщил в своем Х (твиттере).

"Территориальный вопрос" закрыт раз и навсегда согласно Конституции России. Курильские острова будут активно развиваться, и параллельно будет расти их стратегическая роль, в частности, размещение там новых видов вооружений", — написал он.

Он добавил, что России "наплевать на чувства японцев" относительно так называемых "северных территорий".

"Это — не "спорные территории", а Россия. А те самураи, кому особенно грустно, могут закончить жизнь традиционным японским способом, совершив сэпуку", — предложил японцам Медведев.

Напомним, что 17 января Медведев заявил, что жизнь в России государстве, которое украинцы не слишком любят, лучше их смерти и смерти их близких. По его словам, гражданам Украины стоит осознать это как можно скорее.

12 января Медведев угрожал британцам и премьеру Риши Сунаку кассетными бомбардировками Киева. Российский чиновник предостерег британские власти от размещения в Украине контингента войск.